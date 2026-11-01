UPSSSC PET Question Paper 2026 [1 Nov]: डाउनलोड करें शिफ्ट 1 और 2 का प्रश्न पत्र PDF

UPSSSC PET Question Paper 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) द्वारा आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) 2026 आज, 1 नवंबर 2026 को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जा रही है। परीक्षा की पहली पाली (सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक) सफलतापूर्वक समाप्त हो चुकी है, जबकि दूसरी पाली दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक की जाएगी। पहली पाली में शामिल हुए अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर यह है कि प्रथम पाली का प्रश्न पत्र इस लेख में अपडेट कर दिया गया है। अभ्यर्थी दिए गए डायरेक्ट PDF लिंक के माध्यम से पहली शिफ्ट के प्रश्न पत्र को डाउनलोड करके तुरंत अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। दूसरी पाली समाप्त होने के बाद उसका भी प्रश्न पत्र यहां उपलब्ध करा दिया गया है।

[Official] UPSSSC PET Answer Key 2026

UPSSSC PET Exam 2026: 1 नवंबर यूपी पीईटी परीक्षा का लेवल

यूपी पीईटी (UP PET) परीक्षा की पहली शिफ्ट का पेपर आसान से मध्यम (Easy to Moderate) स्तर का रहा। परीक्षार्थियों के फीडबैक के अनुसार, सामान्य ज्ञान, हिंदी और अन्य विषयों के प्रश्न आसान थे और पिछले चरणों की तुलना में पैटर्न में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया। पेपर को तय समय में आसानी से हल किया जा सकता था।