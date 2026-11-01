IND vs NZ: भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली पांच मैचों की वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया में बड़ा बदलाव किया गया है। तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा चोट के चलते पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह युवा तेज गेंदबाज औकिब नबी को भारतीय टीम में शामिल किया गया है। पहले नबी को सिर्फ चौथे और पांचवें वनडे के लिए चुना गया था, लेकिन अब उन्हें शुरुआती तीन मुकाबलों के लिए भी टीम में जगह मिल गई है। ऐसे में उनके पास पूरी सीरीज में अपनी प्रतिभा साबित करने का मौका होगा। हैमस्ट्रिंग की चोट से जूझ रहे हैं प्रसिद्ध कृष्णा प्रसिद्ध कृष्णा बाईं हैमस्ट्रिंग में चोट के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के मुताबिक, उन्हें मैच खेलने के लिए जरूरी फिटनेस और गेंदबाजी का वर्कलोड हासिल करने में अभी कुछ और समय लगेगा। बोर्ड ने बताया कि कृष्णा को अपनी फिटनेस पर काम करने के साथ मैच प्रैक्टिस की जरूरत है। ऐसे में वह इंडिया A की टीम के साथ जुड़कर तीसरे अनौपचारिक टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। इससे उन्हें आगामी टेस्ट सीरीज की तैयारी का भी मौका मिलेगा।

औकिब नबी के प्रदर्शन पर रहेंगी नजरें औकिब नबी के लिए यह सीरीज खुद को साबित करने का अच्छा मौका है। वह अब तक भारत के लिए केवल एक वनडे मुकाबला खेल चुके हैं। सितंबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में उन्होंने अपना डेब्यू किया था। हालांकि, उस मैच में उनका प्रदर्शन प्रभावशाली नहीं रहा। नबी ने 10 ओवर में 84 रन दिए थे और उन्हें कोई विकेट नहीं मिला था। इसके बाद उन्होंने न्यूजीलैंड में इंडिया A की रेड बॉल टीम के साथ हिस्सा लिया। न्यूजीलैंड A के खिलाफ पहले अनौपचारिक टेस्ट में नबी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए छह विकेट झटके। अब वनडे सीरीज में उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। पहले तीन वनडे के लिए भारत की टीम शुभमन गिल (C), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (VC), केएल राहुल (WK), अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, गुरनूर बराड़, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, ईशान किशन, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी (केवल पहला वनडे) और औकिब नबी।