SSB HC Ministerial Result 2026: एसएसबी मिनिस्टीरियल रिजल्ट जारी, डायरेक्ट लिंक से PDF डाउनलोड करें
SSB HC Ministerial Result 2026: एसएसबी मिनिस्टीरियल रिजल्ट 2026 जारी किया गया है। शॉर्टलिस्ट हुए उम्मीदवार लेख में दिए डायरेक्ट लिंक से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
SSB HC Ministerial Result 2026: सशस्त्र सीमा बल (SSB) गृह मंत्रालय ने विज्ञापन संख्या 338/RC/SSB/HC (Min)/2020 के तहत हेड कांस्टेबल 2020 रिजल्ट जारी किया है। जो उम्मीदवार 7 जुलाई सीबीटी एग्जाम में शामिल हुए थे, वे अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। शॉर्टलिस्ट होने वाले उम्मीदवार चयन प्रक्रिया के अगले चरण, स्किल या टाइपिंग टेस्ट में शामिल होंगे।
ऑफिशियल नोटिस के अनुसार एग्जाम 16 नवंबर और 18 नवंबर, 2026 को विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा।
SSB HC Ministerial Result 2026: डायरेक्ट लिंक
एसएसबी HC मिनिस्ट्रीरियल 2020 CBT 2026 का रिजल्ट 2 नवंबर, 2026 को एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ज़रिए जारी किया। नोटिफिकेशन में शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स की कुल संख्या, कैटेगरी के हिसाब से कटऑफ मार्क्स, स्किल या टाइपिंग टेस्ट एग्जाम की तारीखें और उससे जुड़े जरूरी इंस्ट्रक्शन जैसी डिटेल्स शामिल हैं। कैंडिडेट्स नीचे दिए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF से पूरा नोटिस देख सकते हैं:
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एसएसबी HC मिनिस्ट्रीरियल रिजल्ट 2026
SSB HC Ministerial Reult 2026: हाइलाइट्स
SSB HC मिनिस्टीरियल 2020 CBT रिजल्ट 2026 से जुड़ी अन्य हाइलाइट्स उम्मीदवार नीचे दिए गए टेबल में देख सकते हैं:
|
भर्ती निकाय
|
सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), गृह मंत्रालय
|
पोस्ट नाम
|
हेड कांस्टेबल (मंत्रिस्तरीय)
|
विज्ञापन संख्या
|
338/आरसी/एसएसबी/एचसी (न्यूनतम)/2020
|
कुल रिक्तियां
|
115 पद
|
सीबीटी परीक्षा तिथियां
|
7 जुलाई, 2026
|
स्किल या टाइपिंग टेस्ट की तारीख
|
16 नवंबर और 18 नवंबर, 2026
|
कैटेगरी-वाइज शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट
|
1725
|
कैटेगरी-वाइज कटऑफ मार्क्स
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आधिकारिक वेबसाइट
|
recruitment.ssb.gov.in
SSB HC Ministerial Cut off 2026
उम्मीदवार कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स नीचे देख सकते हैं:
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जनरल (UR):- 90
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ईडब्ल्यूएस:- 86
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ओबीसी:- 88
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एससी:- 84
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एसटी:- 80
SSB HC Ministerial Result 2026 ऑनलाइन कैसे चेक करें?
ऑनलाइन रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए सिंपल स्टेप फॉलो कर सकते हैं:
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सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
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होम पेज पर, SSB HC Ministerial Result 2026 पर क्लिक करें।
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स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए रोल नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।
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डिटेल्स सबमिट करने के बाद रिजल्ट पीडीएफ स्क्रीन पर दिखाई देगा।
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पीडीएफ डाउनलोड कर Save करें।
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.