UP Bank Holiday List November 2026: दिवाली से लेकर गुरु नानक जयंती तक; देखें RBI की पूरी लिस्ट
November 2026 UP Bank Holidays: RBI द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार, उत्तर प्रदेश में नवंबर 2026 के दौरान अलग-अलग प्रमुख त्योहारों, दूसरे और चौथे शनिवार तथा रविवार के कारण कई दिन बैंकों में छुट्टी रहेगी। दीपावली/गोवर्धन पूजा (9 नवंबर), भाई दूज/चित्रगुप्त जयंती (11 नवंबर), और गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा (24 नवंबर) जैसेत्योहारो पर बंद रहने वाली डेट्स की पूरी लिस्ट यहां देखें।
Uttar Pradesh Bank Holidays November 2026: साल के 11वें महीने यानी नवंबर में त्योंहारों की उमंग के साथ-साथ वित्तीय कार्यों की योजना बनाना भी बेहद जरूरी हो जाता है। उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगो के लिए बैंक से जुड़े किसी काम जैसे चेक क्लियरेंस, ड्राफ्ट बनवाने या बैंक शाखा जाकर कोई अन्य लेनदेन करने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए यह जानना आवश्यक है कि नवंबर 2026 में कौन-कौन से दिन बैंक बंद रहेंगे।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा लिस्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय कार्यालयों जैसे कानपुर और लखनऊ आदि के अंदर आने वाली बैंक ब्रांच में दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, गुरु नानक जयंती तथा साप्ताहिक छुट्टियों जैसे रविवार, दूसरे एवं चौथे शनिवार आदि के चलते कई दिन छुट्टी रहेगी।
उत्तर प्रदेश बैंक छुट्टी टेबल: नवंबर 2026 (UP Bank Holiday Calendar Table)
यूपी में रहने वाले लोग नीचे दी गई टेबल में उत्तर प्रदेश में नवंबर 2026 के दौरान होने वाली बैंक छुट्टी की पूरी डिटेल्स जानने के लिए यहां देख सकते हैं।
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डेट
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डे
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छुट्टी का कारण / अवसर
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बैंक स्थिति
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01 नवंबर 2026
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रविवार
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साप्ताहिक अवकाश
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बंद रहेंगे
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08 नवंबर 2026
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रविवार
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साप्ताहिक अवकाश / दीपावली (Diwali)
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बंद रहेंगे
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09 नवंबर 2026
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सोमवार
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दिवाली / लक्ष्मी पूजा / गोवर्धन पूजा / विश्वकर्मा दिवस
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बंद रहेंगे
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11 नवंबर 2026
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बुधवार
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भाई दूज / भ्रातृद्वितीया / चित्रगुप्त जयंती
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बंद रहेंगे
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14 नवंबर 2026
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शनिवार
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दूसरा शनिवार (Second Saturday)
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बंद रहेंगे
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15 नवंबर 2026
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रविवार
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साप्ताहिक अवकाश
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बंद रहेंगे
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22 नवंबर 2026
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रविवार
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साप्ताहिक अवकाश
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बंद रहेंगे
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24 नवंबर 2026
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मंगलवार
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गुरु नानक जयंती / कार्तिक पूर्णिमा
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बंद रहेंगे
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28 नवंबर 2026
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शनिवार
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चौथा शनिवार (Fourth Saturday)
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बंद रहेंगे
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29 नवंबर 2026
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रविवार
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साप्ताहिक अवकाश
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बंद रहेंगे
उत्तर प्रदेश में प्रमुख त्योहारों और अवसरों पर बैंकों की छुट्टियां
1. दीपावली एवं गोवर्धन पूजा (09 नवंबर 2026)
दीपावली उत्सव और गोवर्धन पूजा के अवसर पर 9 नवंबर (सोमवार) को उत्तर प्रदेश भर की सभी सार्वजनिक व निजी क्षेत्र की बैंक शाखाएं बंद रहेंगी।
2. भाई दूज एवं चित्रगुप्त जयंती (11 नवंबर 2026)
भाई-बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक 'भाई दूज' और कलम-दवात के पूजक 'चित्रगुप्त जयंती' पर 11 नवंबर (बुधवार) को उत्तर प्रदेश में बैंक अवकाश रहेगा।
3. गुरु नानक जयंती एवं कार्तिक पूर्णिमा (24 नवंबर 2026)
सिख धर्म के प्रथम गुरु, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व और कार्तिक पूर्णिमा के पवित्र अवसर पर 24 नवंबर (मंगलवार) को राज्यभर में बैंकों में अवकाश घोषित किया गया है।
Is 24 November a holiday in Uttar Pradesh?
No, November 24 is not a general or public holiday in Uttar Pradesh for 2026.
2026 में बैंक अवकाश कैलेंडर क्या है?
भारत में साल 2026 के लिए बैंक अवकाशों की लिस्ट भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और अलग-अलग राज्यों के त्योहारों के अनुसार तय होती है। राष्ट्रीय छुट्टियों के अलावा क्षेत्रीय और स्थानीय पर्वों पर भी अलग-अलग राज्यों में बैंक बंद रहते हैं।
Executive - Editorial
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A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.