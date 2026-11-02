यूपी में रहने वाले लोग नीचे दी गई टेबल में उत्तर प्रदेश में नवंबर 2026 के दौरान होने वाली बैंक छुट्टी की पूरी डिटेल्स जानने के लिए यहां देख सकते हैं।

उत्तर प्रदेश बैंक छुट्टी टेबल: नवंबर 2026 (UP Bank Holiday Calendar Table)

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा लिस्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय कार्यालयों जैसे कानपुर और लखनऊ आदि के अंदर आने वाली बैंक ब्रांच में दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, गुरु नानक जयंती तथा साप्ताहिक छुट्टियों जैसे रविवार, दूसरे एवं चौथे शनिवार आदि के चलते कई दिन छुट्टी रहेगी।

Uttar Pradesh Bank Holidays November 2026: साल के 11वें महीने यानी नवंबर में त्योंहारों की उमंग के साथ-साथ वित्तीय कार्यों की योजना बनाना भी बेहद जरूरी हो जाता है। उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगो के लिए बैंक से जुड़े किसी काम जैसे चेक क्लियरेंस, ड्राफ्ट बनवाने या बैंक शाखा जाकर कोई अन्य लेनदेन करने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए यह जानना आवश्यक है कि नवंबर 2026 में कौन-कौन से दिन बैंक बंद रहेंगे।

उत्तर प्रदेश में प्रमुख त्योहारों और अवसरों पर बैंकों की छुट्टियां

दिवाली / लक्ष्मी पूजा / गोवर्धन पूजा / विश्वकर्मा दिवस

1. दीपावली एवं गोवर्धन पूजा (09 नवंबर 2026)

दीपावली उत्सव और गोवर्धन पूजा के अवसर पर 9 नवंबर (सोमवार) को उत्तर प्रदेश भर की सभी सार्वजनिक व निजी क्षेत्र की बैंक शाखाएं बंद रहेंगी।

2. भाई दूज एवं चित्रगुप्त जयंती (11 नवंबर 2026)

भाई-बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक 'भाई दूज' और कलम-दवात के पूजक 'चित्रगुप्त जयंती' पर 11 नवंबर (बुधवार) को उत्तर प्रदेश में बैंक अवकाश रहेगा।

3. गुरु नानक जयंती एवं कार्तिक पूर्णिमा (24 नवंबर 2026)

सिख धर्म के प्रथम गुरु, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व और कार्तिक पूर्णिमा के पवित्र अवसर पर 24 नवंबर (मंगलवार) को राज्यभर में बैंकों में अवकाश घोषित किया गया है।

Is 24 November a holiday in Uttar Pradesh?

No, November 24 is not a general or public holiday in Uttar Pradesh for 2026.



2026 में बैंक अवकाश कैलेंडर क्या है?

भारत में साल 2026 के लिए बैंक अवकाशों की लिस्ट भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और अलग-अलग राज्यों के त्योहारों के अनुसार तय होती है। राष्ट्रीय छुट्टियों के अलावा क्षेत्रीय और स्थानीय पर्वों पर भी अलग-अलग राज्यों में बैंक बंद रहते हैं।

