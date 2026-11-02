DU Assistant Recruitment 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी में 215 असिस्टेंट पोस्ट पर भर्ती, 19 नवंबर तक करें रजिस्ट्रेशन

Delhi University Non-Teaching Vacancy 2026: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे छात्रों के लिए एक बेहतरीन मौका है। डीयू ने असिस्टेंट (Assistant) के अलग-अलग पोस्ट पर सीधे रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया है। इस रजिस्ट्रेशन अभियान के माध्यम से कुल 215 खाली पोस्ट को फिल किया जाएगा।

जो छात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रशासनिक पोस्ट पर करियर बनाना चाहते हैं, वे निर्धारित फाइनल डेट से पहले अपने रजिस्ट्रेशन को ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। साथ ही, छात्र जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते है, वे यहां से सभी इपॉर्टेंट डिटेल्स जैसे शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, सेलेक्शन प्रोसेस और रजिस्ट्रेशन करने के स्टेप्स के बारे में जान सकते हैं।

DU Assistant Recruitment 2026: मुख्य डिटेल्स

Delhi University Non-Teaching Vacancy 2026 में रजिस्टर करने वाले छात्र सभी डिटेल्स को जानने के लिए यहां नीचे दी गई टेबल को देखें।