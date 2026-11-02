इस सरकारी बैंक ने बढ़ाया FD पर ब्याज, अब मिलेगा इतने तक का रिटर्न, देखें नई दरें

देश के दो बैंकों ने फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। इनमें सरकारी क्षेत्र का बैंक ऑफ इंडिया (BoI) और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक शामिल हैं। नई दरों के बाद ग्राहकों को चुनिंदा अवधि की FD पर पहले से ज्यादा रिटर्न मिलेगा। खास बात यह है कि सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक वरिष्ठ नागरिकों को पांच साल की FD पर 8.6% तक ब्याज दे रहा है। वहीं, बैंक ऑफ इंडिया ने 500 दिन की स्पेशल FD भी पेश की है। बैंक ऑफ इंडिया की नई FD दरें लागू बैंक ऑफ इंडिया ने 3 करोड़ रुपये से कम और 3 करोड़ से 10 करोड़ रुपये तक की FD पर चुनिंदा अवधि के लिए ब्याज दरें बढ़ाई हैं। ये नई दरें 2 नवंबर से प्रभावी हो गई हैं। बैंक ने 500 दिन की विशेष FD स्कीम भी शुरू की है। इस स्कीम में सामान्य ग्राहकों को 6.85%, वरिष्ठ नागरिकों को 7.35% और सुपर सीनियर सिटीजंस को अधिकतम 7.5 फीसदी ब्याज मिलेगा। तीन करोड़ रुपये से कम की जमा पर एक साल की FD के लिए ब्याज दर 6.6% कर दी गई है। वहीं, एक साल से अधिक और तीन साल से कम अवधि की FD पर अब 6.7% ब्याज मिलेगा।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या है खास वरिष्ठ नागरिकों को 180 दिन से तीन साल से कम समय की FD पर 0.50% अतिरिक्त ब्याज दिया जाएगा। सुपर सीनियर सिटीजंस के लिए यह अतिरिक्त ब्याज 0.65% है। 3 से 10 करोड़ की FD पर नई दरें बैंक ने बड़ी जमा राशि वाले ग्राहकों को भी राहत दी है। 3 करोड़ से 10 करोड़ रुपये से कम की FD पर एक साल के लिए 6.55% और एक साल से अधिक लेकिन तीन साल से कम अवधि के लिए 6.65 फीसदी ब्याज मिलेगा। इसके अलावा एक करोड़ रुपये से अधिक की नॉन-कॉलेबल FD पर एक से तीन साल की अवधि के लिए 0.15% अतिरिक्त ब्याज भी दिया जाएगा। सूर्योदय बैंक में 8.6% तक ब्याज सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी त्योहारी सीजन के लिए विशेष FD दरें पेश की हैं। पांच साल की FD पर सामान्य ग्राहकों को 8.25% और वरिष्ठ नागरिकों को 8.6% ब्याज मिलेगा। इसकी सालाना यील्ड क्रमशः 8.51% और 8.88% है। वहीं, 30 महीने की FD पर सामान्य ग्राहकों को 8.1% और वरिष्ठ नागरिकों को 8.25% ब्याज दिया जाएगा। 18 महीने की जमा पर ये दरें क्रमशः 8.01% और 8.16% हैं। ये विशेष दरें 30 अक्टूबर से 16 नवंबर तक लागू रहेंगी।