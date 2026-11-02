भारत का वह किला, जिसे कहा जाता है ‘सिंह की गुफा’

भारत में कई किले अपने गौरवशाली इतिहास और अनूठी वास्तुकला के लिए जाने जाते हैं। आपने देश के अलग-अलग कई किलों के बारे में पढ़ा और सुना होगा। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि भारत में एक किला ऐसा भी है, जिसे ‘सिंह की गुफा’ भी कहा जाता है। यह किला अपने समृद्ध इतिहास के लिए जाना जाता है। कौन-सा है यह किला, जानने के लिए पूरा लेख पढ़ें।

किस किले को कहते हैं ‘सिंह की गुफा’

महाराष्ट्र के पुणे जिले के जुन्नर कस्बे के पास स्थित शिवनेरी किले को मराठा इतिहास में गौरवशाली स्थान प्राप्त है। इसे अक्सर ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक रूप से ‘सिंह की मांद’ या ‘सिंह की गुफा’ कहा जाता है। यह उपाधि इस किले की अभेद्य भौगोलिक बनावट, सैन्य सुरक्षा और सबसे बढ़कर मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मस्थल होने के कारण दी गई है।

किले में हुआ था छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म

मराठा सिंह छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मस्थान इस किले को 'सिंह की गुफा' कहे जाने का सबसे बड़ा ऐतिहासिक कारण यह है कि 19 फरवरी 1630 को यहीं 'हिंदवी स्वराज्य' के संस्थापक और मराठा इतिहास के महानायक छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। शिवाजी महाराज को उनकी वीरता, रणनीतिक कौशल और निर्भीकता के कारण अक्सर "सह्याद्रि का सिंह" कहा जाता है।