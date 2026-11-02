CBSE Date Sheet 2027: कब जारी होगी 10वीं और 12वीं की डेटशीट PDF? ऐसे करें डाउनलोड

central board of secondary education: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से संबद्ध स्कूलों में सेशन 2026-27 के अंदर 10वीं और 12वीं के लाखों छात्र बोर्ड एग्जाम की डेट्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन सभी छात्रों के लिए बोर्ड की ओर से जल्द ही CBSE Class 10th & 12th Date Sheet 2027 PDF ऑफिशियल पोर्टल cbse.gov.in पर जारी कर दी जाएगी।

डेटशीट के शेड्यूल जारी होने से छात्रों को सब्जेक्ट-वाइज रिवीजन योजना बनाने और एग्जाम की फाइनल तैयारी करने में काफी मदद मिलेगी। इसी के साथ, सभी छात्र central board of secondary education exam 2027 से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, एक्सपेक्टेड डेट्स, डाउनलोड प्रक्रिया और एग्जाम से जुड़े सभी निर्देशों के बारे में जानकारी ले सकते हैं।

क्या कक्षा 10 और 12 की बोर्ड एग्जाम का शेड्यूल पोस्टपोन हो गया?

पिछले साल, सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम का एक्सपेक्टेड शेड्यूल 24 सितंबर को जारी किया था, जबकि फाइनल एग्जाम डेट शेड्यूल 30 अक्टूबर को जारी किया गया था। हालांकि, आने वाले एग्जाम शेड्यूल के संबंध में सीबीएसई की ओर से अभी तक कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं कि गई है।