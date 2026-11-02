MCC NEET UG Counselling 2026 Special Stray Vacancy Round शुरू, 2000 खाली सीटों पर एडमिशन का आखिरी मौका

NEET UG Special Stray Vacancy Round 2026: देशभर के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस (MBBS) कोर्सेज में एडमिशन पाने वाले छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने पिछले काउंसलिंग राउंड्स के बाद खाली रह गई लगभग 2,000 एमबीबीएस सीटों को भरने के लिए स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड (Special Stray Vacancy Round) के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी है। इस स्पेशल राउंड के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज, 2 नवंबर 2026 से शुरू हो गई है, जो छात्र अभी तक किसी कॉलेज में सीट सुरक्षित नहीं कर पाए हैं, उनके लिए यह सेशन 2026-27 के अंदर मेडिकल कोर्स में एडमिशन लेने का फाइनल और स्वर्णिम मौका है। NEET UG Special Stray Vacancy Round 2026: महत्वपूर्ण डेट्स और शेड्यूल (Important Dates Table) एमसीसी (MCC) द्वारा जारी आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार, स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड की विभिन्न गतिविधियों की समय-सारणी इस प्रकार है:

काउंसलिंग प्रक्रिया निर्धारित डेट्स और टाइम रजिस्ट्रेशन की डेट 2 नवंबर 2026 रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 4 नवंबर 2026 (दोपहर 03:00 बजे तक) ऑनलाइन फीस भुगतान की लास्ट डेट 2 नवंबर से 4 नवंबर 2026 (शाम 06:00 बजे तक) चॉइस फिलिंग शुरू 2 नवंबर से 5 नवंबर 2026 (सुबह 11:00 बजे तक) चॉइस लॉकिंग प्रक्रिया 4 नवंबर (शाम 04:00 बजे) से 5 नवंबर 2026 (सुबह 11:00 बजे तक) सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया 5 नवंबर से 6 नवंबर 2026 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी 7 नवंबर 2026 अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्टिंग/एडमिशन 7 नवंबर से 16 नवंबर 2026 (शाम 05:00 बजे तक) NEET UG Special Stray Vacancy Registration and Choice Filling - Click Here इस स्पेशल राउंड में हिस्सा कौन ले सकता है? (Eligibility Guidelines) नए छात्र: वे छात्र जो नीट यूजी 2026 के एग्जाम में पास हो गए हैं। साथ ही, जिन्हें अभी तक किसी भी राउंड में कोई सीट नहीं मिली है, वे इस राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

पहले से रजिस्टर्ड छात्र: जिन छात्रों ने पहले ही एमसीसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लिया था, लेकिन उन्हें सीट अलॉट नहीं हुई, उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, वे सीधे चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।

महत्वपूर्ण चेतावनी: इस राउंड के नियम बेहद ही ज्यादा कड़े हैं। यदि किसी छात्र को स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट अलॉट हो जाती है। साथ ही, वे कॉलेज में एडमिशन नहीं लेता है, तो उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट (Security Deposit) जब्त कर ली जाएगी। साथ ही, इसे आने वाले नीट एग्जाम से डिबार (प्रतिबंधित) भी किया जा सकता है। इसलिए केवल उन्हीं कॉलेजों और कोर्सेज के ऑप्शन को फिल करें, जिनमें आप वास्तव में एडमिशन लेना चाहते हैं।

MCC NEET UG Special Round के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें? योग्य छात्र MCC NEET UG Special Round में रजिस्ट्रेशन करने के लिए नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। 1. एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर विजिट करें। 2. होमपेज पर दिए गए 'UG Medical Counselling' सेक्शन पर क्लिक करें। 3. New Registration for Special Stray Vacancy Round के लिंक पर क्लिक करें। 4. फिर, अपने नीट रोल नंबर, पासवर्ड और क्रेडेंशियल्स की मदद से पोर्टल पर लॉगिन करें। 5. निर्धारित काउंसलिंग फीस और सिक्योरिटी डिपॉजिट का ऑनलाइन फीस जमा करें। 6. जमा करने के बाद अपनी पसंद के मेडिकल कॉलेजों और कोर्सेज की लिस्ट को चुनें और उन्हें प्राथमिकता के अनुसार व्यवस्थित करें। 7. निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी पसंद को लॉक (Lock) कर दें। 8. लॉक करने के बाद इन सबमिट करने के बाद कंफर्मेशन पेज का प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें। छात्रों के लिए जरूरी टिप्स और विशेषज्ञ सलाह