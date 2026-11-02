Indian Bank SO Final Result 2026: इंडियन बैंक एसओ फाइनल रिजल्ट indianbank.bank.in पर जारी, इस लिंक से डाउनलोड करें PDF

Indian Bank SO Result 2026: इंडियन बैंक ने दिनांक 02 नवंबर 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट indianbank.bank.in पर स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) की परीक्षा का फाइनल रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। इसकी परीक्षा 31 मई 2026 को आयोजित की गई थी, जिसके बाद सलेक्टिड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और 29 अक्टूबर 2026 को प्रोविजनल रुप से चयनित उम्मीदवारों से जुड़ा नोटिस 2026 जारी किया गया था। अब फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। चयनित अभ्यर्थियों को अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा।

इंडियन बैंक एसओ की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं और PDF में Ctrl+F का उपयोग करके लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं।

Indian Bank SO Result 2026 डाउनलोड लिंक

इंडियन बैंक एसओ परीक्षा के फाइनल रिजल्ट का डाउनलोड लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक से रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इन पदों के चयन में ऑनलाइन परीक्षा, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शामिल है।