[OUT] Bihar SLET Dummy Admit Card 2026: बिहार लाइब्रेरियन डमी एडमिट कार्ड जारी, ये रहा Direct Link

Bihar SLET Dummy Admit Card 2026 OUT: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने बिहार लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, वे 2 नवंबर से 5 नवंबर 2026 के बीच आधिकारिक वेबसाइट sletregistration.cbrt.co.in पर जाकर अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड की मदद से अपना डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। #Bihar #BSEB #BiharBoard @BiharEducation_ @mkrtiwari_bjp @samrat4bjp https://t.co/JfKFtS5EkX — Bihar School Examination Board (@officialbseb) November 2, 2026 SLET DUMMY ADMIT CARD 2026 Download Link एसएलईटी परीक्षा 2026 के लिए डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक अब एक्टिव हो गया है। अभ्यर्थी पोर्टल sletregistration.cbrt.co.in से डायरेक्ट लिंक का उपयोग करके अपना एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। SLET परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों को अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉग इन करना चाहिए और आपको अपने एडमिट कार्ड पर दी गई जानकारी की जांच करनी चाहिए।

Bihar SLET Dummy Admit Card 2026 Download Link (Active) Bihar Librarian Dummy Admit Card: 5 नवंबर तक करें आवेदन में सुधार बिहार बोर्ड ने लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा 2026 के आवेदन फॉर्म में सुधार करने का मौका दिया है। अभ्यर्थी 2 नवंबर से 5 नवंबर 2026 तक अपने आवेदन में ऑनलाइन सुधार कर सकते हैं। जिन उम्मीदवारों के फॉर्म में नाम, जन्म तिथि, फोटो, हस्ताक्षर या अन्य जानकारी गलत है, वे अपना डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करके सभी विवरण ध्यान से चेक कर लें। अगर कोई गलती मिलती है, तो निर्धारित समय के अंदर उसे ठीक करवा लें। इसके बाद आवेदन में सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए सभी अभ्यर्थी अंतिम तिथि से पहले यह प्रक्रिया पूरी कर लें। BSEB SLET Dummy Admit Card- हाइलाइट्स बिहार लाइब्रेरियन डमी एडमिट कार्ड 2026 से संबंधित सभी हाइलाइट्स नीचे दी तालिका में देख सकते हैं। बोर्ड का नाम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) एडमिट कार्ड लिंक 02 नवंबर 2026 बोर्ड का नाम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) परीक्षा का नाम बिहार विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा 2026 (SLET) एडमिट कार्ड में सुधार करने की अंतिम तिथि 05 नवंबर 2026 आधिकारिक वेबसाइट sletregistration.cbrt.co.in राज्य बिहार

Bihar Librarian Dummy Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें? बिहार विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा 2026 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी अपना डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करें। सबसे पहले बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट sletregistration.cbrt.co.in पर जाएं। होम पेज पर दिए गए Applicant Login विकल्प पर क्लिक करें। अब अपनी User ID और Password दर्ज करें। लॉगिन करने के बाद Dummy Admit Card के लिंक पर क्लिक करें। आपका डमी एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसमें दी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक चेक करें। अंत में Download विकल्प पर क्लिक करके अपना डमी एडमिट कार्ड PDF में सेव कर लें। अंक में इसका प्रिंटआउट निकालकर रख लें। SLET डमी एडमिट कार्ड 2026 पर क्या विवरण उल्लिखित होंगे? बिहार SLET (बिहार लाइब्रेरियन) डमी एडमिट कार्ड 2026 पर सामान्यतः निम्नलिखित विवरण उल्लिखित होते हैं:

उम्मीदवार का नाम

माता-पिता का नाम

जन्म तिथि

फोटो

हस्ताक्षर (Signature)

रजिस्ट्रेशन विवरण

अन्य जानकारी बिहार SLET डमी एडमिट कार्ड 2026 में गलतियां कैसे सुधारें? यदि किसी उम्मीदवार के डमी एडमिट कार्ड में कोई त्रुटि (गलती) पाई जाती है, तो उसे ऑनलाइन ठीक किया जा सकता है। सुधार करने के लिए नीचे दिए गए चरणों को फॉलो करें: आधिकारिक पोर्टल sletregistration.cbrt.co.in पर जाएं। अपनी पंजीकृत यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करें। पोर्टल पर 'डमी एडमिट कार्ड' या 'Correction' सेक्शन में जाएं। एडमिट कार्ड में दर्ज सभी जानकारियों का सावधानीपूर्वक मिलान करें। 'Edit' या 'Correction' विकल्प पर क्लिक करें। आवश्यक जानकारी को संशोधन/अपडेट करें। संशोधित की गई जानकारी को पुनः चेक करें और पोर्टल की अन्य आवश्यक शर्तों को पूरा करें। 5 नवंबर 2026 से पूर्व अपना सुधार फॉर्म सबमिट कर दें। अंत में अपडेटेड डमी एडमिट कार्ड या कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड करके रख लें।