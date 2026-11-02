Jharkhand Home Guard Recruitment 2026: झारखंड होम गार्ड के 457 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, जानें कैसे करें Apply?

Jharkhand Home Guard Recruitment 2026: झारखंड गृह रक्षा वाहिनी, लातेहार ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट recruitment.jharkhand.gov.in पर दिनांक 01 नवंबर 2026 को विज्ञापन संख्या 01/2026 के तहत 457 होम गार्ड के रिक्त पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन 2026 जारी कर दिया है। ये भर्तियां ग्रामीण और शहरों में की जाएगी। इन पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार 17 नवंबर 2026 से 01 दिसंबर 2026 के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

Jharkhand Home Guard Recruitment 2026 Notification PDF

झारखंड होम गार्ड पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले से कैंडिडेट्स को भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन पढ़ने की सलाह दी जाती है। अपात्र होने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। नोटिफिकेशन की PDF में पद का नाम, रिक्त पद, ऑनलाइन आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां, चयन प्रक्रिया और आवेदन फीस सहित अन्य डिटेल्स दी गई है। आप नीचे दिए गए लिंक से नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।