पाकिस्तान से कितना बड़ा है भारत देश , जानें यहां

भारत और पाकिस्तान दोनों ही पड़ोसी देश हैं, जो कि एक-दूसरे के साथ सीमा साझा करते हैं। 1947 से पहले पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था। हालांकि,बंटवारे के बाद पाकिस्तान को अलग कर एक नया देश बनाया गया। हालांकि, पाकिस्तान की तुलना में भारत कई गुना बड़ा देश है। इस लेख में हम जानेंगे कि भारत, पाकिस्तान से कितना बड़ा है।

कितना है भारत और पाकिस्तान का एरिया

भौगोलिक और क्षेत्रीय आकार के आधार पर भारत पाकिस्तान से लगभग चार गुना बड़ा है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत को विश्व के कुल स्थलीय भाग का 2.4% हिस्सा प्रदान करता है और इसे क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश बनाता है। वहीं, पाकिस्तान का कुल क्षेत्रफल लगभग 8,81,913 वर्ग किलोमीटर है।

भारत, पाकिस्तान से कितना बड़ा है

क्षेत्रफल के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया में 33वें स्थान पर आता है। गणितीय अनुपात में भारत, पाकिस्तान से 3.73 गुना अधिक बड़ा है। भारत की विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत के केवल तीन राज्यों- राजस्थान (3.42 लाख वर्ग किमी), मध्य प्रदेश (3.08 लाख वर्ग किमी) और महाराष्ट्र (3.07 लाख वर्ग किमी) का क्षेत्रफल मिला दिया जाए, तो वह पूरे पाकिस्तान के क्षेत्रफल से अधिक हो जाता है।