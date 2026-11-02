MP Subedar Steno, ASI Admit Card 2026: एमपी पुलिस सूबेदार स्टेनो, एएसआई एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें

MPESB MP Subedar Steno, ASI Admit Card 2026: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) द्वारा सूबेदार स्टेनोग्राफर एवं सहायक उप निरीक्षक (ASI-मिनिस्टीरियल) के कुल 655 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है। यह भर्ती परीक्षा 03 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार जिसने सूबेदार एंव असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको अपने लॉगिन विवरण दर्ज करने होंगे। NOTE:- मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार MP Subedar Steno और ASI के पदों के लिए परीक्षा 3 नवंबर को होनी तय थी, लेकिन आज परीक्षा की तिथि होने के बावजूद बोर्ड की ओर से न तो एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं और न ही परीक्षा को लेकर कोई आधिकारिक अपडेट आया है, इसलिए सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से जुड़ी सटीक जानकारी के लिए नियमित रूप से MPESB के आधिकारिक पोर्टल (esb.mp.gov.in) पर विजिट करते रहें और अफवाहों से बचें।

MPESB MP Subedar Steno, ASI Admit Card 2026 Kab Aayega? मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) की ओर से आयोजित की जाने वाली सूबेदार (स्टेनो) एवं सहायक उपनिरीक्षक (ASI मिनिस्ट्रियल) भर्ती परीक्षा 2026 में शामिल होने जा रहे अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म होने वाला है। चयन मंडल द्वारा पहले चरण की लिखित परीक्षा का आयोजन 3 नवंबर 2026 से किया जाना प्रस्तावित है। परीक्षा में प्रवेश के लिए परीक्षार्थी के पास एडमिट कार्ड का होना अनिवार्य है। चयन मंडल जल्द ही एडमिट कार्ड जारी करेगा। प्रवेश पत्र जारी होने के पश्चात् उम्मीदवार इसे MPESB की ऑफिशियल वेबसाइट से आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे। MP Police SI Admit Card 2026 Link MP Subedar Steno, ASI Exam Date 2026: परीक्षा की तारीख और शिफ्ट टाइमिंग मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा सूबेदार और सहायक उप निरीक्षक सीधी भर्ती चयन परीक्षा 2026 का आयोजन 3 नवंबर 2026 से किया जाएगा। परीक्षा प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित होगी। दोनों पालियों का समय नीचे दिया गया है।

परीक्षा का विवरण पहली पाली दूसरी पाली रिपोर्टिंग समय सुबह 08:00 से 09:00 बजे दोपहर 01:00 से 02:00 बजे निर्देश पढ़ने का समय सुबह 09:50 से 10:00 बजे दोपहर 02:50 से 03:00 बजे परीक्षा का समय सुबह 10:00 से 12:00 बजे दोपहर 03:00 से 05:00 बजे परीक्षा अवधि 2 घंटे 2 घंटे उम्मीदवारों को निर्धारित रिपोर्टिंग समय के अनुसार परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। देरी से पहुंचने पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश को लेकर परेशानी हो सकती है। MPESB Subedar Steno, ASI Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें? एमपी पुलिस सूबेदार स्टेनो और एएसआई एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे बताए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले MPESB की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाएं। होमपेज पर अपनी सुविधानुसार हिंदी या अंग्रेजी भाषा का चयन करें। अब Latest Updates सेक्शन में जाएं। यहां Test Admit Card - Subedar (Ministerial) Stenographer, Assistant Sub Inspector (Ministerial) Recruitment Test-2026 लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद लॉगिन पेज खुल जाएगा। अपना Application Number और Date of Birth सहित मांगी गई अन्य जानकारी दर्ज करें। सभी विवरण भरने के बाद SEARCH बटन पर क्लिक करें। आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसे डाउनलोड करें और परीक्षा के लिए प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।