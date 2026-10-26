Rajasthan Women Supervisor Result 2026: बड़ी खबर! राजस्थान महिला सुपरवाइजर का रिजल्ट जल्द, यहां देखें लेटेस्ट अपडेट्स

Rajasthan Women Supervisor Result 2026: राजस्थान महिला सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा के नतीजों का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) के चेयरमैन आलोक राज ने सोशल मीडिया (X) पर ट्वीट कर जानकारी है कि वूमेन सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा का परिणाम इसी दिवाली से पहले जारी किया जा सकता है।

एक बार जारी होने के बाद अभ्यर्थी अपना राजस्थान वूमेन सुपरवाइजर रिजल्ट 2026 को RSSB की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर देख सकेंगे। रिजल्ट मेरिट लिस्ट रूप में अपलोड किया जाएगा, जिसमें अगले राउंड के लिए चयनित अभ्यर्थियों के रोल नंबर सहित अन्य डिटेल दी होगी।

कब आएगा महिला सुपरवाइजर रिजल्ट 2026?

राजस्थान महिला सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा 2026 के परिणाम जल्द घोषित होने की संभावना है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) के चेयरमैन आलोक राज के अनुसार, वुमेन सुपरवाइजर परीक्षा का रिजल्ट दिवाली से पहले ही जारी करने की कोशिश की जा रही है। उम्मीदवार रिजल्ट से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट या RSSB के चेयरमैन आलोक राज के सोशल मीडिया (X) अकाउंट पर विजिट करते रहें।