आईपीएल 2027 के मिनी ऑक्शन से पहले आईपीएल टीमें अपनी लिस्ट रिटेंशन फाइनल करने में लगी हुई है। चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) भी टीम में बड़े बदलाव करने की तैयारी में जुट गई है। पिछले सीजन में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं करने वाले कुछ खिलाड़ियों पर गाज गिर सकती है। खास बात यह है कि टीम उन खिलाड़ियों को भी रिलीज करने पर विचार कर रही है, जिन पर पिछले ऑक्शन में करोड़ों रुपये खर्च किए गए थे। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा 20 साल के युवा ऑलराउंडर प्रशांत वीर की है। उन्हें चेन्नई ने 14.2 करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन उनका प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि मैनेजमेंट क्या फैसला लेता है। प्रशांत वीर पर गिर सकती है गाज चेन्नई सुपर किंग्स ने पिछले ऑक्शन में उत्तर प्रदेश के प्रशांत वीर पर बड़ा दांव लगाया था। बाएं हाथ से स्पिन गेंदबाजी करने वाले इस ऑलराउंडर से टीम को बल्लेबाजी और गेंदबाजी, दोनों में योगदान की उम्मीद थी। क्रिकबज की एक रिपोर्ट के अनुसार, वह अपने प्रदर्शन से मैनेजमेंट को प्रभावित नहीं कर सके।

कैसा रहा था पिछले सीजन प्रशांत का प्रदर्शन प्रशांत वीर ने छह मुकाबलों की पांच पारियों में केवल 90 रन बनाए। इस दौरान वह एक भी विकेट हासिल नहीं कर पाए। उनका सर्वाधिक स्कोर 43 रन रहा, जो उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ बनाया था। ऐसे में 14.2 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद टीम को उनसे जिस प्रदर्शन की उम्मीद थी, वह देखने को नहीं मिला। कार्तिक शर्मा को मिल सकता है एक और मौका प्रशांत वीर के अलावा कार्तिक शर्मा के नाम पर भी चर्चा हो रही है। राजस्थान के इस 20 वर्षीय विकेटकीपर बल्लेबाज को भी चेन्नई ने 14.2 करोड़ रुपये में खरीदा था। हालांकि, उनका प्रदर्शन प्रशांत से बेहतर रहा। कार्तिक ने 11 मैचों में 32.77 की औसत से 295 रन बनाए। इस दौरान उनका सर्वोच्च स्कोर 71 रन रहा, जो उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खिलाफ बनाया था। मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी के लिहाज से उनके आंकड़े संतोषजनक हैं। इसलिए टीम उन्हें अगले सीजन के लिए बरकरार रख सकती है।