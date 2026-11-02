[क्लिक करें] RRB ALP Admit Card 2026: आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट एडमिट कार्ड जारी, यहां से करें डाउनलोड

RRB ALP Admit Card 2026: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट rrb.indianrailways.gov.in पर विज्ञापन संख्या सीईएन 01/2026 के तहत दिनांक 02 नवंबर 2026 को असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) की परीक्षा का एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया है। इसकी परीक्षा दिनांक 03 नवंबर से 05 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। आरआरबी इस भर्ती एग्जाम के माध्यम से कुल एएलपी के कुल 11,127 रिक्त पदों को भरना चाहता है। पदों के सलेक्शन में कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT-1), कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT-2), कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट (CBAT), डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल शामिल है।

आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी एक कॉपी एग्जाम सेंटर पर साथ लेकर जाएं।

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