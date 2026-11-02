यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं की डिटेल्स में करेक्शन करने के लिए विंडो ओपन, लास्ट डेट कब?

UPMSP Correction Notice 2027: माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश (UPMSP), प्रयागराज द्वारा साल 2027 के बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले छात्रों लिए एक बेहद महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश बोर्ड ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट एग्जाम के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में रजिस्टर्ड छात्र के शैक्षणिक डिटेल्स (Academic Particulars) की करेक्शन को दूर करने के लिए ऑफिशियल करेक्शन विंडो एक्टिव कर दी गई है।

यदि छात्र एग्जाम फॉर्म में नाम, माता-पिता के नाम की स्पेलिंग (Spelling), सब्जेक्ट, कैटेगरी, जेंडर, जाति, माध्यम या फोटो से संबंधित कोई भी गलती को सही करने चाहते है, तो आपके पास 12 नवंबर 2026 तक इसे ठीक कराने का मौका है। आइए जानते हैं कि इस रिवाइज्ड प्रक्रिया में किन-किन डिटेल्स में सुधारा किया जा सकता है। साथ ही, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है।