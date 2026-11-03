LNMU Semester 3 Admit Card 2025-29 OUT: इस लिंक से डाउनलोड करें हॉल टिकट PDF
LNMU Semester 3 Admit Card 2025-29 OUT: ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने UG सत्र 2025-29 की तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
LNMU Semester 3 Admit Card 2025-29 OUT: ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय (LNMU), दरभंगा ने यूजी (Under Graduate) सत्र 2025-29 के तीसरे सेमेस्टर परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है। जो छात्र-छात्राएं LNMU BA, BSc, BCom 3rd सेमेस्टर एग्जाम 2025-29 में शामिल वाले हैं, वे अब अपना हॉल टिकट विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट lnmu.ac.in से डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए छात्रों को अपना यूनिवर्सिटी रोल नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
LNMU Semester 3 Admit Card 2025-29 Download Link
LNMU सेमेस्टर 3 परीक्षा 2025-29 के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक अब आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिव कर दिया गया है। छात्र नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं।
LNMU Semester 3 Admit Card 2025-29 Link
LNMU 3rd Semester Exam 2025- हाइलाइट्स
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विश्वविद्यालय का नाम- ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय (LNMU)
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कोर्स- UG (BA, BSc, BCom)
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सत्र (Session)-2025-29
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सेमेस्टर- 3
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आधिकारिक वेबसाइट- lnmu.ac.in
LNMU Semester 3 Admit Card कैसे डाउनलोड करें? Step-by-Step Step Process
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सबसे पहले LNMU की आधिकारिक वेबसाइट lnmu.ac.in पर जाएं।
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होमपेज पर 'Online Portal' या 'UG Semester 3 Admit Card 2025-29' के लिंक पर क्लिक करें।
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अब अपना यूनिवर्सिटी रोल नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें।
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फिर 'Download Admit Card' बटन पर क्लिक करें।
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आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा, इसका प्रिंट आउट निकाल लें और अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य से हस्ताक्षरित एवं सत्यापित करा लें।
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परीक्षा हॉल में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड के साथ फोटो ले जाना अनिवार्य है।
LNMU Semester 3 Admit Card 2025-29 पर क्या विवरण दिए होंगे?
एडमिट कार्ड पर निम्नलिखित विवरण दिए होते हैं:-
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परीक्षार्थी का नाम
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रोल नंबर
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पिता और माता का नाम
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कॉलेज का नाम और कोड
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परीक्षा केंद्र का नाम और पता
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विषय/पेपर का विवरण
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परीक्षा की तिथि और समय
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छात्र का फोटो और हस्ताक्षर
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परीक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.