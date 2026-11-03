MP ADPO Answer Key 2026: एमपीपीएससी एडीपीओ आंसर की mppsc.mp.gov.in जारी, पीडीएफ डाउनलोड करें
MP ADPO Answer Key 2026: एमपी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी (ADPO) उत्तर कुंजी ऑफिशियल वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जारी कर दी है। जो उम्मीदवार 1 नवंबर, 2026 की परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अपनी उत्तर कुंजी पीडीएफ नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।
MPPSC ADPO Answer Key 2026: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी (ADPO) की आंसर की जारी की है। परीक्षा का आयोजन 1 नवंबर, 2026 को एक सत्र में किया गया था। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या लगभग 33 हजार दर्ज की गई। आंसर की आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जारी की गई है।
MP ADPO Answer Key 2026 Highlights
एमपी ADPO आंसर की 2026 आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जारी की गई है। उम्मीदवार अन्य हाइलाइट्स के लिए नीचे दिया गया टेबल देख सकते हैं:
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परीक्षा का नाम
|
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी (MP ADPO) परीक्षा 2026
|
आयोग का नाम
|
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC)
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कुल पद
|
107
|
परीक्षा की तारीख
|
1 नवंबर 2026
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परीक्षा का समय
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दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक
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परीक्षा शहर
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इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर
|
कुल परीक्षा केंद्र
|
83
|
उत्तर कुंजी
|
2 नवंबर, 2026 (जारी)
|
आधिकारिक वेबसाइट
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mppsc.mp.gov.in
MP ADPO Answer Key 2026 Download link
एमपी एडपीओ आंसर की 2 नवंबर, 2026 को जारी कर दी गई है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उत्तर कुंजी जारी होने के 5 दिन बाद उम्मीदवार पोर्टल पर जाकर अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। सेट वाइज आंसर की डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें।
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एमपी एडपीओ आंसर की 2026
MPPSC ADPO Answer Key 2026: आंसर की डाउनलोड कैसे करें?
उम्मीदवार नीचे दिए स्टेप के जरिए अपनी आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं:
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सबसे पहले मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाएं।
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होमपेज पर "What's New" सेक्शन या Answer Key सेक्शन पर क्लिक करें।
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फिर लिस्ट में "Provisional Answer Key - Assistant District Public Prosecution Officer (ADPO) Exam" से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
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लिंक पर क्लिक करते ही परीक्षा के सभी प्रश्न-पत्र सेटों (Set A, B, C, D) की प्रोविजनल आंसर की PDF प्रारूप में खुल जाएगी। इसे डाउनलोड करें।
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अपने Question Booklet Set के अनुसार दिए गए उत्तरों का मिलान करें और संभावित स्कोर निकालें।
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.