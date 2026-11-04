MJPRU Date Sheet 2026: यूजी ऑड सेमेस्टर परीक्षा की डेटशीट जारी, यहां देखें पूरा शेड्यूल
MJPRU Exam Schedule 2026 OUT: एमजेपीआरयू ने एनईपी-2020 के तहत सत्र 2026-27 की यूजी ऑड सेमेस्टर (1st, 3rd और 5th सेमेस्टर) मुख्य परीक्षाओं का संभावित कार्यक्रम जारी कर दिया है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट से या इस लेख के माध्यम से पूरा परीक्षा शेड्यूल पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं।
MJPRU Exam Schedule 2026 OUT: महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय (MJPRU), बरेली ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए ग्रेजुएट (UG) विषम सेमेस्टर (1st, 3rd और 5th सेमेस्टर) मुख्य परीक्षाओं का संभावित परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में नामांकित छात्र अब आधिकारिक वेबसाइट mjpru.ac.in पर जाकर अपना पूरा परीक्षा शेड्यूल देख और डेट शीट की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
MJPRU UG ODD SEMESTER Date Sheet 2026 PDF Download Link
महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय (MJPRU) के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, विश्वविद्यालय प्रशासन ने शैक्षणिक सत्र 2026 के लिए यूजी (ऑड) सेमेस्टर परीक्षा का पूरा कार्यक्रम आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड कर दिया है। परीक्षार्थी आधिकारिक वेबसाइट से डेटशीट डाउनलोड कर अपनी परीक्षा तिथियों और विषयों का विवरण अवश्य चेक कर लें। छात्रों की सुविधा के लिए, परीक्षा की डेट शीट को PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करने का सीधा लिंक नीचे दिया गया है।
यहां क्लिक करें: Tentative NEP-2020 U.G. Odd Semester Exam Schedule - 2026
MJPRU UG Odd Semester Exam Schedule 2026 हाइलाइट्स
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विश्वविद्यालय: महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय (MJPRU), बरेली
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परीक्षा: एनईपी-2020 यूजी ऑड सेमेस्टर (1st, 3rd, 5th) मुख्य परीक्षा
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सत्र: 2026-27
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कोर्स: बीए (B.A.), बीएससी (B.Sc.), बीकॉम (B.Com.) एवं अन्य ग्रेजुएट कोर्स
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आधिकारिक पोर्टल: mjpru.ac.in
MJPRU Date Sheet 2026 PDF डाउनलोड कैसे करें?
स्टूडेंट्स नीचे दिए आसान स्टेप्स की मदद से परीक्षा की डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं।
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सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mjpru.ac.in पर जाएं।
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होमपेज पर स्थित 'Examination' सेक्शन में Examination Scheme टैब पर क्लिक करें।
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फिर 'NEP-2020 UG Odd Semester Main Examination Scheme 2026' लिंक पर क्लिक करें।
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स्क्रीन पर परीक्षा डेटशीट की पीडीएफ दिखाई देगी।
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परीक्षा शेड्यूल चेक करें और डाउनलोड या प्रिंट कर लें।
विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जारी सूचना के अनुसार, ग्रेजुएट 1st, 3rd और 5th सेमेस्टर की विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी। इस संभावित परीक्षा कार्यक्रम के माध्यम से छात्र अपने विषयों की परीक्षा तिथियों की अग्रिम जानकारी प्राप्त कर तैयारी शुरू कर सकते हैं।
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.