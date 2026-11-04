BSF RO RM Answer Key 2026 OUT: हेड कांस्टेबल परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी, ये रहा रिस्पॉन्स शीट PDF

BSF RO RM Answer Key 2026 OUT: सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने हेड कांस्टेबल (रेडियो ऑपरेटर - RO) और हेड कांस्टेबल (रेडियो मैकेनिक - RM) पदों के लिए आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) की उत्तर कुंजी और रिस्पॉन्स शीट आज 4 नवंबर 2026 को सुबह 10 बजे जारी कर दी है। अभ्यर्थी आधिकारिक भर्ती पोर्टल rectt.bsf.gov.in पर जाकर अपनी उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। BSF RO RM आंसर की 2026 डाउनलोड करने के लिए लॉगिन लिंक नीचे लेख में उपलब्ध करा दिया गया है।

BSF RO RM Answer Key 2026 Login Link

BSF RO RM Answer Key 2026 - महत्वपूर्ण विवरण

910 हेड कांस्टेबल (RO) और 211 हेड कांस्टेबल (RM) पदों की BSF CBT परीक्षा 2 नवंबर 2026 को आयोजित हुई थी। उत्तर कुंजी की मदद से उम्मीदवार परिणाम से पहले अपने संभावित अंकों का अनुमान लगा सकते हैं। किसी प्रश्न पर आपत्ति होने पर अभ्यर्थी 6 नवंबर 2026 (रात 11:55 बजे) तक अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। BSF आंसर की 2026 से संबंधित सभी प्रमुख तिथियां नीचे देख सकते हैं: