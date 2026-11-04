भारत में सूरज का पहला घर, इस गांव में सबसे पहले होती है सुबह

यदि आपको भी यह लगता है कि भारत में हर जगह सुबह एक ही जगह होती है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि, भारत के अलग-अलग हिस्सों में सूर्योदय और सूर्यास्त का समय अलग-अलग है। इस कड़ी में क्या आप जानते हैं कि भारत में सूरज का सबसे पहला घर कौन-सा है, यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे।

किस गांव में निकलता है सबसे पहले सूरज

भारत के सबसे पूर्व में बसा एक छोटा-सा और बेहद खूबसूरत गांव 'डोंग' एक ऐसी ही अद्भुत जगह है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित इस गांव को 'भारत में सूरज का पहला घर' कहा जाता है। यह वह स्थान है, जहां देश में सबसे पहले सूर्य की किरणें धरती को चूमती हैं।

डोंग गांव की भौगोलिक स्थिति

डोंग गांव अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी किनारे पर अंजॉ जिले में स्थित है। यह भौगोलिक रूप से भारत का सबसे पूर्वी गांव है। समुद्र तल से लगभग 1,240 मीटर की ऊंचाई पर बसा यह गांव लोहित और सती नदियों के संगम पर स्थित है। इसके करीब ही किबिथू है, जो भारत, चीन और म्यांमार की सीमाओं के त्रिकोणीय जंक्शन के पास स्थित है। अपनी इसी पूर्वी स्थिति के कारण धरती के घूमने पर भारत में सबसे पहले सूरज यहीं दिखाई देता है।