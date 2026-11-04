भारत में सूरज का पहला घर, इस गांव में सबसे पहले होती है सुबह
क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जब पूरा देश गहरी नींद में सो रहा होता है, तब भारत के एक हिस्से में सुबह हो चुकी होती है। इस लेख में हम भारत की उस जगह के बारे में जानेंगे, जहां सबसे पहले सुबह होती है।
यदि आपको भी यह लगता है कि भारत में हर जगह सुबह एक ही जगह होती है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि, भारत के अलग-अलग हिस्सों में सूर्योदय और सूर्यास्त का समय अलग-अलग है। इस कड़ी में क्या आप जानते हैं कि भारत में सूरज का सबसे पहला घर कौन-सा है, यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे।
किस गांव में निकलता है सबसे पहले सूरज
भारत के सबसे पूर्व में बसा एक छोटा-सा और बेहद खूबसूरत गांव 'डोंग' एक ऐसी ही अद्भुत जगह है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित इस गांव को 'भारत में सूरज का पहला घर' कहा जाता है। यह वह स्थान है, जहां देश में सबसे पहले सूर्य की किरणें धरती को चूमती हैं।
डोंग गांव की भौगोलिक स्थिति
डोंग गांव अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी किनारे पर अंजॉ जिले में स्थित है। यह भौगोलिक रूप से भारत का सबसे पूर्वी गांव है। समुद्र तल से लगभग 1,240 मीटर की ऊंचाई पर बसा यह गांव लोहित और सती नदियों के संगम पर स्थित है। इसके करीब ही किबिथू है, जो भारत, चीन और म्यांमार की सीमाओं के त्रिकोणीय जंक्शन के पास स्थित है। अपनी इसी पूर्वी स्थिति के कारण धरती के घूमने पर भारत में सबसे पहले सूरज यहीं दिखाई देता है।
सुबह 3 से 4ः30 के बीच निकलता है सूरज
डोंग की सबसे बड़ी खासियत यहां का अनूठा समय-चक्र है। पूरे भारत में एक ही 'भारतीय मानक समय' (IST) लागू है, इसलिए डोंग में दिन और रात का अनुभव देश के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग होता है। मौसम के अनुसार, यहां सुबह लगभग 3 से 4:30 बजे के बीच ही सूरज निकल आता है। वहीं, शाम को 4 बजे के आसपास ही सूरज ढल जाता है और घुप अंधेरा छा जाता है। जब दिल्ली या मुंबई के लोग सुबह की अलार्म का इंतजार कर रहे होते हैं, तब डोंग के लोग अपना आधा काम खत्म कर चुके होते हैं।
1999 की वह ऐतिहासिक खोज
दिलचस्प बात यह है कि 1999 से पहले तक यह माना जाता था कि अंडमान-निकोबार का कच्छल द्वीप वह जगह है, जहां सूरज सबसे पहले निकलता है। लेकिन, 1999 में जब खगोलविदों ने गणना की, तो आधिकारिक तौर पर डोंग को वह स्थान घोषित किया गया, जहां भारत में सूरज की पहली किरण पड़ती है।
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