क्या मुंबई इंडियंस छोड़ने वाले हैं हार्दिक? इस टीम में जा सकते हैं MI के कप्तान, सूर्यकुमार पर है यह अपडेट

IPL Trade: आईपीएल 2027 से पहले मुंबई इंडियंस (MI) में बड़े बदलाव की अटकलें तेज हो गई हैं। टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या को लेकर ट्रेड की चर्चाएं निर्णायक मोड़ पर दिख रही हैं। खबरों के मुताबिक, पंजाब किंग्स (PBKS) के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के साथ हार्दिक की अदला-बदली पर बातचीत चल रही है। हालांकि, अभी तक किसी भी फ्रेंचाइजी ने इस संभावित ट्रेड की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इस बीच सूर्यकुमार यादव को लेकर भी बड़ी चर्चा थी, लेकिन मुंबई ने इन अटकलों पर लगभग विराम लगा दिया है। चलिए देखते है क्या है लेटेस्ट अपडेट। अर्शदीप सिंह के बदले हार्दिक को लेने की चर्चा मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच संभावित ट्रेड को लेकर दोनों टीमों का रुख फिलहाल बैलेन्स है। पंजाब किंग्स के सूत्रों ने इस संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया है। हालांकि, फ्रेंचाइजी ने इस प्रस्ताव पर फैसला लेने के लिए कुछ और समय मांगा है।

माना जा रहा है कि अगले 48 घंटे इस मामले में काफी अहम हो सकते हैं। यदि दोनों टीमों के बीच सहमति बनती है तो हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस का साथ छोड़कर पंजाब किंग्स का हिस्सा बन सकते हैं। वहीं, अर्शदीप सिंह मुंबई की टीम में शामिल हो सकते हैं। सूर्यकुमार यादव के ट्रेड पर मुंबई ने दिया साफ जवाब हार्दिक पांड्या के अलावा सूर्यकुमार यादव को लेकर भी ट्रेड की अटकलें लगाई जा रही थीं। हालांकि, मुंबई इंडियंस ने साफ कर दिया है कि SKY टीम के लिए उपलब्ध हैं और उन्हें ट्रेड करने का कोई सवाल नहीं है। MI से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, सूर्यकुमार यादव को लेकर न तो किसी दूसरी टीम से बातचीत हुई है और न ही भविष्य में ऐसी कोई योजना है। सूर्यकुमार ने 2025 के IPL सीजन में 16 मैचों में 717 रन बनाए थे। हालांकि, पिछले सीजन में उनका प्रदर्शन अपेक्षाकृत साधारण रहा और उन्होंने 13 मैचों में 270 रन बनाए। राजस्थान रॉयल्स की भी हो सकती है एंट्री