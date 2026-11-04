SSC GD Score Card 2026 OUT: एसएससी ने जारी किए जीडी कांस्टेबल परीक्षा के मार्क्स, ये रहा Direct Link

SSC GD Score Card 2026 OUT: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने 3 नवंबर 2026 को एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा का स्कोरकार्ड जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने मार्क्स देख सकते हैं। उम्मीदवार 3 नवंबर 2026, शाम 5:00 बजे से 17 नवंबर 2026, शाम 5:00 बजे तक अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों को अपनी पंजीकृत आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।

SSC GD Constable Marks 2026 Download Link

एसएससी जीडी कांस्टेबल मार्क्स 2026 का डाउनलोड लिंक एक्टिव हो गया है। यह लिंक 17 नवंबर तक शाम 5:00 बजे तक उपलब्ध रहेगा, जिससे उम्मीदवार आसानी से अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल स्कोरकार्ड देखने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें।

SSC GD Score Card 2026 Download Link (ACTIVE)

SSC GD Constable Score Card 2026- हाइलाइट्स

उम्मीदवार एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा से जुड़ी मुख्य जानकारी नीचे देख सकते हैं: