[Official] UP Special TET Answer Key 2026: डाउनलोड करें पेपर 1, 2 यूपी स्पेशल टीईटी उत्तर कुंजी PDF

उत्तर प्रदेश स्पेशल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (UP Special TET) 2026 में शामिल हुए अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज की ओर से यूपी स्पेशल टीईटी परीक्षा 2026 के पेपर 1 और पेपर 2 की प्रोविजनल आंसर की 5 नवंबर 2026 को जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपनी उत्तर कुंजी की PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अपने उत्तरों का मिलान करके संभावित अंकों की गणना कर सकते हैं।

आयोग ने अभ्यर्थियों को प्रोविजनल आंसर की के विरुद्ध आपत्ति दर्ज कराने का अवसर भी दिया है। यदि किसी अभ्यर्थी को किसी प्रश्न के उत्तर में गलती नजर आती है, तो वह 12 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए ₹100 शुल्क निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थियों को आपत्ति दर्ज करते समय संबंधित प्रश्न का विवरण, सही उत्तर के समर्थन में प्रमाण एवं आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने पड़ सकते हैं। निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के बाद ही आपत्ति प्रक्रिया पूरी होगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते अपनी आपत्तियां दर्ज कर दें। आयोग द्वारा प्राप्त आपत्तियों की समीक्षा के बाद फाइनल आंसर की जारी की जाएगी।