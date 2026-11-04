[Official] UP Special TET Answer Key 2026: डाउनलोड करें पेपर 1, 2 यूपी स्पेशल टीईटी उत्तर कुंजी PDF
UP Special TET Answer Key 2026 OUT: यूपी स्पेशल टीईटी परीक्षा 2026 के पेपर 1 और पेपर 2 की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी गई है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपनी आंसर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवार उत्तर कुंजी की मदद से अपने प्रश्नों और उत्तरों का मिलान कर सकते हैं तथा निर्धारित मार्किंग स्कीम के अनुसार अपने संभावित अंकों की गणना कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश स्पेशल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (UP Special TET) 2026 में शामिल हुए अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज की ओर से यूपी स्पेशल टीईटी परीक्षा 2026 के पेपर 1 और पेपर 2 की प्रोविजनल आंसर की 5 नवंबर 2026 को जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपनी उत्तर कुंजी की PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अपने उत्तरों का मिलान करके संभावित अंकों की गणना कर सकते हैं।
आयोग ने अभ्यर्थियों को प्रोविजनल आंसर की के विरुद्ध आपत्ति दर्ज कराने का अवसर भी दिया है। यदि किसी अभ्यर्थी को किसी प्रश्न के उत्तर में गलती नजर आती है, तो वह 12 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए ₹100 शुल्क निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थियों को आपत्ति दर्ज करते समय संबंधित प्रश्न का विवरण, सही उत्तर के समर्थन में प्रमाण एवं आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने पड़ सकते हैं। निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के बाद ही आपत्ति प्रक्रिया पूरी होगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते अपनी आपत्तियां दर्ज कर दें। आयोग द्वारा प्राप्त आपत्तियों की समीक्षा के बाद फाइनल आंसर की जारी की जाएगी।
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UP Special TET Question Paper 2026: यूपी स्पेशल टीईटी पेपर 1 और पेपर 2 PDF डाउनलोड करें
3 नवंबर को दो पालियों में हुई थी परीक्षा
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा 3 नवंबर 2026 को स्पेशल टीईटी परीक्षा आयोजित की गई थी।
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पेपर 1 (कक्षा 1 से 5): सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक।
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पेपर 2 (कक्षा 6 से 8): दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक।
परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए आयोग ने AI Integrated Control Command Room के माध्यम से निगरानी की। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरों की लाइव मॉनिटरिंग भी की गई।
UP Special TET 2026: परीक्षा में कितने अभ्यर्थी हुए शामिल?
आयोग की ओर से जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार दोनों पेपर में अभ्यर्थियों की उपस्थिति इस प्रकार रही:
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विवरण
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पेपर 1
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पेपर 2
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कुल पंजीकृत अभ्यर्थी
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58,535
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48,194
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उपस्थित अभ्यर्थी
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50,666
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43,015
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उपस्थिति प्रतिशत
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86.6%
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89.25%
दोनों पालियों को मिलाकर कुल 1,06,729 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 93,681 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए।
ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे UP Special TET Answer Key 2026
आयोग द्वारा प्रोविजनल आंसर की जारी किए जाने के बाद अभ्यर्थी नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपनी उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकेंगे।
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सबसे पहले उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट- upessc.up.gov.in पर जाएं।
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होमपेज पर Latest News सेक्शन में UP Special TET Answer Key 2026 के लिंक पर क्लिक करें।
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अब Paper 1 या Paper 2 में से अपना पेपर चुनें।
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मांगी गई लॉगिन जानकारी दर्ज करें, यदि आवश्यक हो।
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स्क्रीन पर आपकी उत्तर कुंजी दिखाई देगी।
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आंसर की डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट निकालकर रख लें।
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.