DSSSB Result 2026: डीएसएसएसबी जूनियर इनवायरमेंट इंजीनियर, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट रिजल्ट जारी, इस लिंक से डाउनलोड करें कट-ऑफ

DSSSB Result 2026: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर दिनांक 03 नवंबर 2026 को जूनियर इनवायरमेंट इंजीनियर और आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की परीक्षा का रिजल्ट और कट-ऑफ 2026 जारी कर दिया है। जूनियर इनवायरमेंट इंजीनियर टियर-1 की परीक्षा विज्ञापन संख्या 05/24 के तहत 06 जून और 08 जून 2025 को आयोजित की गई थी और रिजल्ट 26 फरवरी 2026 को जारी किया गया था, जिसमें 152 उम्मीदवारों को चयनित किया गया था। इसकी टियर-2 परीक्षा 01 जुलाई 2026 को आयोजित की गई थी, जिसमें 124 उम्मीदवार शामिल हुए थे। आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की ऑनलाइन परीक्षा विज्ञापन संख्या 01/25 के तहत 25 जुलाई 2026 को आयोजित की गई थी, जिसमें कुल 186 कैंडिडेट्स शामिल हुए थे।

डीएसएसएसबी जूनियर इनवायरमेंट इंजीनियर और आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर मेरिट लिस्ट की PDF और कट-ऑफ डाउनलोड कर सकते हैं।