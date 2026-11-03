SSC GD Final Answer Key 2026: एसएससी जीडी कांस्टेबल फाइनल उत्तर कुंजी जारी, इस लिंक से डाउनलोड करें PDF

SSC GD Final Answer Key 2026: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर दिनांक 03 नवंबर 2026 को एसएससीजीडी कांस्टेबल परीक्षा की फाइनल उत्तर कंजी 2026 जारी कर दी है। इसका सीबीटी एग्जाम 27 अप्रैल 2026 से 30 मई 2026 को आयोेजित किए गए थे और रिजल्ट 12 अक्टूबर 2026 को जारी की गई थी। इस परीक्षा में कुल 1,81,251 पुरुष अभ्यर्थी सलेक्ट किए गए थे और 15,782 महिला अभ्यर्थी सलेक्ट की गई थी। एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने लॉग इन क्रडेंशियल्स अर्थात् रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके उत्तर कुंजी 2026 डाउनलोड कर सकते हैं।

SSC GD Final Answer Key 2026 डाउनलोड लिंक

एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा की फाइनल उत्तर कुंजी डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। कैंडिडेट्स नीचे दिए गए लिंक से उत्तर कुंजी की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेक्निकल ग्लिच से बचने के लिए अपनी लॉग इन क्रेडेेंशियल्स डिटेल्स पहले से तैयार रखें।