SSC GD Final Answer Key 2026: एसएससी जीडी कांस्टेबल फाइनल उत्तर कुंजी जारी, इस लिंक से डाउनलोड करें PDF
SSC GD Final Answer Key 2026: एसएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट जीडी कांस्टेबल परीक्षा की फाइनल उत्तर कंजी 2026 जारी कर दी है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने लॉग इन क्रडेंशियल्स का उपयोग करके उत्तर कुंजी 2026 डाउनलोड कर सकते हैं।
SSC GD Final Answer Key 2026: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर दिनांक 03 नवंबर 2026 को एसएससीजीडी कांस्टेबल परीक्षा की फाइनल उत्तर कंजी 2026 जारी कर दी है। इसका सीबीटी एग्जाम 27 अप्रैल 2026 से 30 मई 2026 को आयोेजित किए गए थे और रिजल्ट 12 अक्टूबर 2026 को जारी की गई थी। इस परीक्षा में कुल 1,81,251 पुरुष अभ्यर्थी सलेक्ट किए गए थे और 15,782 महिला अभ्यर्थी सलेक्ट की गई थी। एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने लॉग इन क्रडेंशियल्स अर्थात् रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके उत्तर कुंजी 2026 डाउनलोड कर सकते हैं।
SSC GD Final Answer Key 2026 डाउनलोड लिंक
एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा की फाइनल उत्तर कुंजी डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। कैंडिडेट्स नीचे दिए गए लिंक से उत्तर कुंजी की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेक्निकल ग्लिच से बचने के लिए अपनी लॉग इन क्रेडेेंशियल्स डिटेल्स पहले से तैयार रखें।
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एसएससी जीडी कांस्टेबल फाइनल उत्तर कुंजी 2026 डाउनलोड लिंक
SSC GD Constable Final Answer Key 2026 - हाइलाइट्स
एसएससी जीडी की सीबीटी परीक्षा में कुल 21,56,776 कैंडिडेट्स शामिल हुए थे। इस भर्ती एग्जाम के माध्यम से बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, असम राइफल्स और एसएसफ के कुल 25,487 रिक्त पदों को भरा जाना है। बाकी हाइलाइट्स के लिए आप नीचे दी गई टेबल को ध्यान से देख सकते हैं।
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विवरण
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जानकारी
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परीक्षा का नाम
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एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2026
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भर्ती प्राधिकरण का नाम
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कर्मचारी चयन आयोग (SSC)
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रिक्त पद
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25,487
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पद का नाम
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बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, असम राइफल्स और एसएसफ
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सीबीटी परीक्षा की तिथि
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27 अप्रैल 2026 से 30 मई 2026 को आयोेजित
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उत्तर कुंजी जारी होने की तिथि
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15 जून 2026
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फाइनल उत्तर कुंजी जारी होने की तिथि
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03 नवंबर 2026
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रिजल्ट जारी होने की तिथि
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13 अक्टूबर 2026
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सलेक्शन प्रोसेस
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सीबीटी, फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन
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ऑफिशियल वेबसाइट
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ssc.gov.in
SSC GD Constable Final Answer Key 2026 डाउनलोड कैसे करें?
एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा की फाइनल उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेेप्स फॉलो कर सकते हैं।
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सबसे पहले एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।
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होम पेज पर जाएं और Notice Board सेक्शन देखें।
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“Constable (GD) in Central Armed Police Forces (CAPFs) and SSF, and Rifleman (GD) in Assam Rifles Examination, 2026: Uploading of Final Answer Keys along with Question Papers cum Response Sheets and Marks of Computer Based Examination(CBE)” पर क्लिक करें।
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PDF में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
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रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।
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उत्तर कुंजी की PDF डाउनलोड कर लें।
SSC GD Result 2026 (OUT): Download Constable Exam Merit List PDF at ssc.gov.in- Direct Link Here
Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.