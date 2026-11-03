NTA New Rules for NEET Exam: कोचिंग से जुड़े टीचर नहीं बना सकेंगे नीट का पेपर, NTA ने लागू किए कड़े सुरक्षा नियम

NEET UG Paper Leak Prevention: देश की सबसे बड़ी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम NEET UG और अन्य प्रमुख नेशनल एग्जाम को पूरी तरह सुरक्षित, पारदर्शी और विवाद मुक्त बनाने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने अपनी कार्यप्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव किए हैं। हाल के सालो में सामने आई चुनौतियों और पेपर लीक की संभावनाओं को पूरी तरह खत्म करने के लिए NTA ने कड़े कदम उठाते हुए 5,000 से अधिक Subject Experts का एक नया पैनलगठित किया है।

यह नया पैनल तीन साल के कार्यकाल के लिए बनाया गया है। इसमें देश भर के प्रतिष्ठित शिक्षाविद्, वैज्ञानिक, रिसर्चर, टीचर और ट्रांसलेटर शामिल किए गए हैं, जो एग्जाम के क्वश्न पेपर तैयार करने से लेकर उनके अनुवाद और मॉडरेशन की प्रक्रिया को संभालेंगे। NTA द्वारा किए गए इन नए बदलावों और उनके प्रभावों के बारे में डिटेल से जानने के लिए यहां से जानें।

NTA Reforms Overview: मुख्य बदलावों की टेबल

NTA ने पेपर बनाने से जुड़े कई बड़े फैसले लागू किए है। इन निम्नलिखित बदलावों के बारे में जानने के लिए यहां नीचे दी गई टेबल को देखें।