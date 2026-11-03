RRB Group D Result 2026: आरआरबी ग्रुप डी का रिजल्ट कब जारी होगा? यहां देखें लेटेस्ट अपडेट

RRB Group D Result 2026 Date & Time: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) द्वारा आयोजित ग्रुप डी भर्ती परीक्षा (CEN 09/2025) के नतीजों का इंतजार कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए खबर, RRB द्वारा लेवल-1 के कुल 22,195 पदों को भरने के लिए आयोजित की गई परीक्षा के परिणाम जल्द ही आधिकारिक वेबसाइटों पर घोषित की जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट नवंबर 2026 के अंतिम सप्ताह में जारी किया जा सकता है। जिन उम्मीदवारों ने रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा दी थी, वे परिणाम घोषित होने के बाद, अपने संबंधित जोनल आरआरबी (Regional RRB) की आधिकारिक वेबसाइट्स पर जाकर मेरिट लिस्ट और अपना स्कोर चेक कर सकेंगे।

Railway RRB Group D Result 2026- हाइलाइट्स

उम्मीदवार नीचे दी तालिका में रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट से संबंधित सभी हाइलाइट्स देख सकते हैं।