RRB Group D Vacancy 2026: आरआरबी ग्रुप डी पदों पर नोटिफिकेशन जल्द, 10वीं पास को मिलेगा मौका

RRB Group D Vacancy 2026: रेलवे में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की ओर से ग्रुप डी के पदों पर नई भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द जारी किए जाने की संभावना है। इस भर्ती के माध्यम से देशभर के विभिन्न रेलवे जोन में रिक्त पदों को भरा जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आरआरबी ग्रुप डी भर्ती 2026 में लगभग 30,000 पदों पर नियुक्तियां की जा सकती हैं। हालांकि, पदों की संख्या और आवेदन की तारीखों को लेकर रेलवे की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। इस भर्ती के लिए 10वीं पास उम्मीदवारों को आवेदन का मौका मिल सकता है। RRB Group D Vacancy 2026: महत्वपूर्ण जानकारी भर्ती बोर्ड - रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) भर्ती का नाम - आरआरबी ग्रुप डी भर्ती 2026 पद का नाम - ग्रुप डी (लेवल-1) संभावित पद - लगभग 30,000 योग्यता - 10वीं पास/ITI (पदानुसार) आवेदन प्रक्रिया - ऑनलाइन चयन प्रक्रिया - CBT, PET, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

RRB Group D Recruitment 2026: शैक्षणिक योग्यता आरआरबी ग्रुप डी भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक हो सकता है। वहीं, कुछ तकनीकी पदों के लिए संबंधित ट्रेड में आईटीआई या अन्य निर्धारित योग्यता की आवश्यकता हो सकती है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई शैक्षणिक योग्यता की जानकारी जरूर जांच लें। आयु सीमा कितनी होगी? इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु पिछली भर्ती के अनुसार 33 वर्ष हो सकती है। हालांकि, नई भर्ती में आयु सीमा और आयु की गणना की निर्धारित तारीख अलग हो सकती है। एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। RB Group D Selection Process 2026 रेलवे ग्रुप डी भर्ती में उम्मीदवारों का चयन कई चरणों में किया जाएगा। सबसे पहले कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) आयोजित होगी। इसमें सफल उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा।