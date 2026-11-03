UPSSSC Junior Assistant Typing Test Admit Card 2026: यूपी जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग टेस्ट एडमिट कार्ड जारी, हॉल टिकट डाउनलोड करें
UPSSSC Junior Assistant Typing Test Admit Card 2026: यूपी जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग टेस्ट का एडमिट कार्ड जारी किया है। जो उम्मीदवार 13 नवंबर की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।
UPSSSC Junior Assistant Typing Test Admit Card 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग टेस्ट एडमिट कार्ड जारी किया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग की ओर से टाइपिंग टेस्ट का आयोजन 13 नवंबर, 2026 को होने जा रहा है। लिखित परीक्षा के आधार पर कुल 46282 उम्मीदवार टाइपिंग टेस्ट में शामिल होंगे।
UPSSSC Junior Assistant Typing Test Admit Card 2026: एडमिट कार्ड
यूपी जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग टेस्ट एडमिट कार्ड 2026 परीक्षा में शामिल होने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट है। जिसके बिना किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा।
UP Junior Assistant Typing Test Admit Card 2026 Download link
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को Registration no और D.O.B दर्ज करनी होगी। नीचे दिए डायरेक्ट लिंक से हॉल टिकट डाउनलोड करें।
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यूपी जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग टेस्ट एडमिट कार्ड 2026
UP Junior Assistant Typing Test Admit Card 2026: हाइलाइट्स
विज्ञापन संख्या 12-परीक्षा/2024 के तहत परीक्षा का आयोजन 13 नवंबर, 2026 को किया जाएगा। उम्मीदवार अन्य हाइलाइट्स के लिए नीचे दिया गया टेबल देख सकते हैं:
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भर्ती प्राधिकरण
|
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC)
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विज्ञापन संख्या
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12-परीक्षा/2024
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टाइपिंग टेस्ट डेट
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13 नवंबर से 26 नवंबर, 2026
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एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि
|
3 नवंबर, 2026 (जारी)
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शिफ्ट
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पहली शिफ्ट - 9.30 बजे
दूसरी शिफ्ट - 1.30 बजे
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एग्जाम सेंटर
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Excellence Infotec, In Campus of Rajat Woman's College of Education and
Management, In front of Rajat P.G. College, New Panchvati, Kamta, Ayodhya Road, Lucknow-226028
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लॉगिन क्रेडेंशियल
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Registration no और D.O.B
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ऑफिशियल वेबसाइट
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upsssc.gov.in
UP Junior Assistant Typing Test Admit Card 2026: ऑनलाइन एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?
उत्तर प्रदेश जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग टेस्ट एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए सिंपल स्टेप फॉलो करें:
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, UP Junior Assistant Typing Test Admit Card 2026 क्लिक करें।
स्टेप 3 लॉगिन करने के लिए Registration no, D.O.B और वेरिफिकेशन कोड दर्ज करें।
स्टेप 4 स्क्रीन पर एडमिट कार्ड पीडीएफ दिखाई देगा।
स्टेप 5 प्रिंट आउट कर डिटेल्स चेक करना ना भूलें।
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.