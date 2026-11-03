UP Special TET Question Paper 2026: यूपी स्पेशल टीईटी पेपर 1 और पेपर 2 PDF डाउनलोड करें

UP Special TET Question Paper 2026: उत्तर प्रदेश विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 (UP Special TET 2026) में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा का प्रश्न पत्र बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवार भी यूपी स्पेशल टीईटी प्रश्न पत्र की मदद से परीक्षा के पैटर्न, प्रश्नों के प्रकार और कठिनाई स्तर को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं।

यूपी स्पेशल टीईटी परीक्षा का आयोजन आज, 3 नवंबर 2026 को किया गया। परीक्षा दो पालियों में आयोजित हुई। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक, जबकि दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक निर्धारित थी। यह परीक्षा दो स्तरों पर आयोजित की गई:

पेपर 1: प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5 तक)।

पेपर 2: उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक)।

परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी नीचे दिए गए विवरण के माध्यम से पेपर 1 और पेपर 2 का प्रश्न पत्र PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं, आगामी सत्रों की तैयारी कर रहे उम्मीदवार इन प्रश्न पत्रों का अभ्यास करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं।