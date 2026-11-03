क्यों गिर रहा है सोना-चांदी का दाम, क्या है आपके शहर में नया रेट

बीते कुछ दिनों से सोना-चांदी के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। देश के अलग-अलग बाजारों में सोना-चांदी के दामों में थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिल रहा है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि आखिर सोना-चांदी के दामों में इतना उतार-चढ़ाव क्यों हो रहा है। क्या है पूरा मामला और आपके शहर में क्या है दाम, जानने के लिए पूरा लेख पढ़ें।

अमेरिकी सेंट्रल बैंक के फैसले के बाद बदले रेट

अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेड रिजर्व बैंक के फैसले के बाद सोने और चांदी की कीमतों में अधिक उतार-चढ़ाव आया है। अब ग्लोबल मार्केट में सोना 4050 डॉलर और चांदी 43 डॉलर प्रति औंस पर आ गया है।

भारत में क्या हुआ है रेट

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना 1.43 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी के दाम 1700 रुपये गिरकर 1.92 लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक आ गई है। विशेषज्ञों की मानें, तो सोना और चांदी के रेट में अभी बदलाव देखने को मिल सकता है। फेड रिजर्व के बाद अमेरिकी जीडीपी, पीसीआई और बेरोजगारी भत्ते के आंकड़े सोना और चांदी के दामों में बदलाव ला सकते हैं।