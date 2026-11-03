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क्यों गिर रहा है सोना-चांदी का दाम, क्या है आपके शहर में नया रेट

By Kishan Kumar
Last Updated: Nov 3, 2026, 17:12 IST

सोना-चांदी के दामों में बीते कुछ दिनों से लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। क्या है इसके पीछे की वजह, जानने के लिए पूरा लेख पढ़ें।

सोना-चांदी रेट
सोना-चांदी रेट

बीते कुछ दिनों से सोना-चांदी के दामों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। देश के अलग-अलग बाजारों में सोना-चांदी के दामों में थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिल रहा है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि आखिर सोना-चांदी के दामों में इतना उतार-चढ़ाव क्यों हो रहा है। क्या है पूरा मामला और आपके शहर में क्या है दाम, जानने के लिए पूरा लेख पढ़ें।  

अमेरिकी सेंट्रल बैंक के फैसले के बाद बदले रेट

अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेड रिजर्व बैंक के फैसले के बाद सोने और चांदी की कीमतों में अधिक उतार-चढ़ाव आया है। अब ग्लोबल मार्केट में सोना 4050 डॉलर और चांदी 43 डॉलर प्रति औंस पर आ गया है।

भारत में क्या हुआ है रेट 

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना 1.43 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी के दाम 1700 रुपये गिरकर 1.92 लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक आ गई है। विशेषज्ञों की मानें, तो सोना और चांदी के रेट में अभी बदलाव देखने को मिल सकता है। फेड रिजर्व के बाद अमेरिकी जीडीपी, पीसीआई और बेरोजगारी भत्ते के आंकड़े सोना और चांदी के दामों में बदलाव ला सकते हैं।

इन बैंकों का भी दुनिया के बाजारों पर पड़ता है असर 

यूरोपिनय सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ जापान ब्याज दरों पर बड़ा फैसला ले सकते हैं। ये बैंक ऐसे हैं, जो कि भारत समेत दुनिया भर के मार्केट पर असर डाल सकते हैं।

आपके शहर में चांदी का नया रेट 

भारत के प्रमुख शहरों में चांदी का रेट इस प्रकार हैः

शहर

कीमत(रुपये प्रति किलोग्राम में)

नई दिल्ली

191,210

मुंबई

191,310

पटना

191,210

जयपुर

191,290

कानपुर

191,360

लखनऊ

191,360

भोपाल

191,510

इंदौर

191,510

चंडीगढ़

190,930

रायपुर

190,850


आपके शहर में क्या है गोल्ड रेट 

भारत के अलग-अलग शहरों में गोल्ड का अलग-अलग रेट है, जो कि इस प्रकार हैः

शहर

सोना/10 ग्राम (24K)

सोना/10 ग्राम (22K)

सोना/10 ग्राम (18K)

नई दिल्ली

143,070

131,148

107,303

मुंबई

143,190

131,258

107,393

पटना

143,120

131,193

107,340

जयपुर

143,170

131,239

107,378

कानपुर

143,230

131,294

107,423

लखनऊ

143,230

131,294

107,423

भोपाल

143,340

131,395

107,505

इंदौर

143,340

131,395

107,505

चंडीगढ़

143,140

131,212

107,355

रायपुर

143,080

131,157

107,310

Kishan Kumar
Kishan Kumar

Senior Executive - Editorial

A seasoned journalist and Multimedia Producer with over 8 years of experience in print and digital media, Kishan specializes in turning complex topics into clear, compelling narratives. Currently working as a Senior Content Writer in the GK section at Jagran Josh, he brings deep subject expertise in History, Polity, and Geography, writing on national and international affairs from a general knowledge perspective. He can be reached at Kishan.kumar@jagrannewmedia.com.

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First Published: Nov 3, 2026, 17:12 IST
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