Sainik School Admission 2027-28: ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2027 का नोटिफिकेशन जारी, 2 दिसंबर तक करें Online Registration

Sainik School Admission 2027-28: देश के प्रतिष्ठित सैनिक स्कूलों (Sainik Schools) और नए सैनिक स्कूलों में शैक्षणिक सेशन 2027-28 के लिए कक्षा 6 और कक्षा 9 में एडमिशन पाने के लिए छात्रों और पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी और अपडेट सामने आई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम (AISSEE) 2027 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सैनिक स्कूल सोसाइटी (SSS), रक्षा मंत्रालय के अंदर संचालित इन संस्थानों में देश के मेधावी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सैन्य प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। जो छात्र इस एंट्रेंस एग्जाम में शामिल होना चाहते हैं, वे NTA की ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.nic.in/sainik-school-society पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। AISSEE 2027: महत्वपूर्ण डेट्स और शेड्यूल एग्जाम से जुड़े सभी महत्वपूर्ण स्टेप्स और डेट्स की पूरी डिटेल्स जानने के लिए नीचे दी गई टेबल को देख सकते हैं।

इवेंट निर्धारित डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होने की डेट 03 नवंबर 2026 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 02 दिसंबर 2026 (रात 11:50 बजे तक) फीस जमा करने की लास्ट डेट 02 दिसंबर 2026 (रात 11:50 बजे तक) लेट फीस के साथ रजिस्ट्रेशन (500 लेट चार्ज) 03 दिसंबर से 06 दिसंबर 2026 (रात 11:50 बजे तक) करेक्शन विंडो 07 दिसंबर से 09 दिसंबर 2026 एग्जाम शहर की घोषणा 11 जनवरी 2027 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की डेट 25 जनवरी 2027 लिखित एग्जाम की डेट 31 जनवरी 2027 (रविवार) AISSEE 2027 Notification Released: यहां क्लिक करें Eligibility Criteria & Age Limit सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले छात्रों को NTA द्वारा निर्धारित आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यताओं को पूरा करना जरूरी है: कक्षा 6:

छात्र की आयु 31 मार्च 2027 के अनुसार 10 से 12 साल के बीच होनी चाहिए।



यानी छात्र का जन्म 01 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2017 के बीच होना चाहिए।



इस कक्षा में लड़के और लड़कियां दोनों रजिस्ट्रेशन करने के एलिजिबल हैं।