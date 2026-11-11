RRC NR Apprentice Recruitment 2026: आरआरसी एनसीआर अप्रेंटिस के 4651 पदों के लिए आवेदन आज से शुरू, यहां से करें Apply

RRC NR Apprentice Recruitment 2026: रेलवे रिक्रूटमेंट सेल (RRC) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट rrcnr.org पर नॉर्थ रेलवे (NR) में अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत एक्ट अप्रेंटिस (आईटी ट्रेड) के कुल 4651 पदों भर्ती का नोटिफिकेशन 2026 जारी कर दिया है। ये भर्तियां RRC/NR/03/2026/Act Apprentice के तहत नॉर्थ रेलवे के अलग-अलग डिवीजन, यूनिट और वर्कशॉप में ट्रेनिंग के लिए की जानी है।इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 11 नवंबर 2026 को 12.00 बजे से शुरू होंगे, जिसकी अंतिम तिथि 11 दिसंबर 2026 तक है और अंतिम तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

आरआरसी एनआर अप्रेंटिस पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें। अपात्र होने की स्थिति में आवदेन रद्द किए जा सकते हैं

RRC NR Apprentice Recruitment 2026 Apply Link

आरआरसी एनआर अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को एजुकेशनल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट और आधार कार्ड पहले से तैयार रखने चाहिए। पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक 11 नवंबर 2026 से ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। कैंडिडेट्स नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।