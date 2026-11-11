भारत का इकलौता गांव, जो अपने अनोखे नियमों के लिए पूरी दुनिया में है मशहूर
भारत में ऐसे कई गांव हैं, जो कि अपनी अलग-अलग विशेषताओं की वजह से जाने जाते हैं। इस कड़ी में यहां एक ऐसा गांव भी है, जो कि अपने अनोखे नियमों के लिए जाना जाता है। कौन-सा है यह गांव, जानने के लिए पूरा लेख पढ़ें।
भारत में आपने अलग-अलग गांवों के बारे में पढ़ा और सुना होगा। ये सभी गांव अपने समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाने जाते हैं। इस कड़ी में यहां एक ऐसा गांव भी है, जो कि अपने यहां के अनोखे नियमों के लिए पूरे भारत में जाना जाता है। कौन-सा है यह गांव, जानने के लिए पूरा लेख पढ़ें।
कौन-सा गांव अनोखे नियमों के लिए है मशहूर
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पार्वती घाटी की पहाड़ियों के बीच बसा 'मलाना' भारत का एक ऐसा रहस्यमयी गांव है, जो देश के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग है। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता से ज्यादा अपनी अजीबोगरीब परंपराओं, अनूठे नियमों और ऐतिहासिक रहस्यों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है।
सिकंदर महान के वंशज
मलाना के लोग खुद को आर्यों का नहीं, बल्कि महान यूनानी शासक सिकंदर की सेना का वंशज मानते हैं। ऐतिहासिक किंवदंतियों के अनुसार, जब 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, तो उसकी सेना का एक हिस्सा युद्ध के बाद वापस लौटने के बजाय कुल्लू की इसी घाटी में बस गया था। मलाना के निवासियों के नैन-नक्श, तीखी नाक, हल्के भूरे बाल और शारीरिक बनावट यूनानियों से काफी मिलती-जुलती है। यहां की पुरानी वास्तुकला और लकड़ी के मकानों पर उकेरी गई आकृतियां भी ग्रीक शैली की झलक पेश करती हैं।
दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र
मलाना को दुनिया के सबसे पुराने जीवित लोकतंत्रों में से एक माना जाता है। भौगोलिक रूप से भारत का हिस्सा होने के बावजूद, यहां के आंतरिक मामलों में भारतीय पुलिस या प्रशासन का दखल नहीं होता। इस गांव का अपना एक अलग 'संविधान' और 'संसद' है, जिसके दो सदन हैं- उच्च सदन (ज्येष्ठांग) और निचला सदन (कनिष्ठांग)। गांव का हर विवाद और फैसला इसी संसद में सुलझाया जाता है।
छूने पर सख्त पाबंदी
इस गांव का सबसे अजीबोगरीब नियम बाहरी लोगों से सख्त दूरी बनाए रखना है। मलाना के लोग खुद को एक पवित्र और श्रेष्ठ नस्ल मानते हैं। यदि कोई बाहरी पर्यटक या व्यक्ति गांव के किसी निवासी, उनके घरों की दीवारों या उनके पवित्र मंदिरों को गलती से भी छू लेता है, तो उस पर भारी आर्थिक जुर्माना लगाया जाता है।
रहस्यमयी भाषा 'कनाशी'
मलाना गांव के लोग एक बेहद रहस्यमयी और अलग भाषा बोलते हैं, जिसे 'कनाशी' कहा जाता है। यह भाषा न तो हिमाचल प्रदेश में कहीं और बोली जाती है और न ही दुनिया के किसी अन्य हिस्से में। यह तिब्बती-बर्मन और संस्कृत का एक ऐसा मिश्रण है, जिसे बाहरी व्यक्ति बिल्कुल नहीं समझ सकता। कनाशी भाषा की कोई लिपि नहीं है और गांव वालों के अलावा किसी बाहरी व्यक्ति को यह भाषा सिखाना या बोलना सख्त मना है।
Senior Executive - Editorial
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