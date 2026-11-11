भारत का इकलौता गांव, जो अपने अनोखे नियमों के लिए पूरी दुनिया में है मशहूर

भारत में आपने अलग-अलग गांवों के बारे में पढ़ा और सुना होगा। ये सभी गांव अपने समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाने जाते हैं। इस कड़ी में यहां एक ऐसा गांव भी है, जो कि अपने यहां के अनोखे नियमों के लिए पूरे भारत में जाना जाता है। कौन-सा है यह गांव, जानने के लिए पूरा लेख पढ़ें।

कौन-सा गांव अनोखे नियमों के लिए है मशहूर

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पार्वती घाटी की पहाड़ियों के बीच बसा 'मलाना' भारत का एक ऐसा रहस्यमयी गांव है, जो देश के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग है। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता से ज्यादा अपनी अजीबोगरीब परंपराओं, अनूठे नियमों और ऐतिहासिक रहस्यों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है।

सिकंदर महान के वंशज

मलाना के लोग खुद को आर्यों का नहीं, बल्कि महान यूनानी शासक सिकंदर की सेना का वंशज मानते हैं। ऐतिहासिक किंवदंतियों के अनुसार, जब 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, तो उसकी सेना का एक हिस्सा युद्ध के बाद वापस लौटने के बजाय कुल्लू की इसी घाटी में बस गया था। मलाना के निवासियों के नैन-नक्श, तीखी नाक, हल्के भूरे बाल और शारीरिक बनावट यूनानियों से काफी मिलती-जुलती है। यहां की पुरानी वास्तुकला और लकड़ी के मकानों पर उकेरी गई आकृतियां भी ग्रीक शैली की झलक पेश करती हैं।