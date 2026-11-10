PSSSB Jail Warder PMT/PET Admit Card 2026: जेल वॉर्डर PMT/PET एडमिट कार्ड जारी, हॉल टिकट PDF डाउनलोड करें
PSSSB Jail Warder PMT/PET Admit Card 2026: पीएसएसएसबी जेल वॉर्डर PMT/PET एडमिट कार्ड 2026 ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है। PMT/PET में बैठने वाले उम्मीदवार लॉगिन विंडो से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
PSSSB Jail Warder PMT/PET Admit Card 2026: पंजाब सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड (PSSSB) ने जेल वार्डर PMT/PET एडमिट कार्ड 2026 जारी किया है। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PMT) और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) में बैठने वाले उम्मीदवार लॉगिन विंडो से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना Application no. और D.O.B दर्ज करनी होगी। फिजिकल टेस्ट के दिन, उम्मीदवारों को अपने एडमिट कार्ड के साथ जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी सेंटर पर ले जाने होंगे।
PSSSB Jail Warder PMT/PET Admit Card 2026 Download link
जो भी उम्मीदवार हॉल टिकट नहीं ले जा पाएगा, उसे टेस्ट में बैठने की इजाजत नहीं दी जाएगी। PSSSB जेल वार्डर PMT/PET 16 नवंबर 2026 को आयोजित होने वाला है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें।
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PSSSB जेल वॉर्डर एडमिट कार्ड 2026
PSSSB Jail Warder PMT/PET Admit Card 2026: हाइलाइट्स
उम्मीदवार लॉगिन विंडो से फिजिकल टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवार नीचे दी गई टेबल से एडमिट कार्ड से जुड़ी अन्य डिटेल्स देख सकते हैं:
|
भर्ती प्राधिकरण
|
पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (PSSSB)
|
पोस्ट नाम
|
जेल वार्डर
|
परीक्षा चरण
|
शारीरिक मापन परीक्षण (PMT) और शारीरिक दक्षता परीक्षण (PET)
|
प्रवेश पत्र
|
पीएसएसएसबी जेल वार्डर पीएमटी/पीईटी एडमिट कार्ड
|
एडमिट कार्ड रिलीज़ की तारीख
|
10 नवंबर 2026
|
PMT/PET तिथि
|
16 नवंबर 2026
|
एडमिट कार्ड मोड
|
ऑनलाइन
|
चयन चरण
|
पीएमटी/पीईटी
|
लॉगिन क्रेडेंशियल ज़रूरी हैं
|
आवेदन संख्या और जन्म तिथि
|
एडमिट कार्ड पर जानकारी
|
कैंडिडेट का नाम, रोल नंबर, टेस्ट की तारीख, रिपोर्टिंग टाइम, जगह और इंस्ट्रक्शन्स
|
वेबसाइट
|
sssb.punjab.gov.in
How to Download PSSSB Jail Warder PMT/PET Admit Card 2026?
उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप से फिजिल टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:
स्टेप 1सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2 होमपेज से, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट/फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3 अब अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।
स्टेप 4 हॉल टिकट में दी गई सभी डिटेल्स चेक करें।
स्टेप 5 भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट आउट लेना ना भूलें।
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Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
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