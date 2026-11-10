Govardhan Puja 2026: गोवर्धन पूजा कैसे मनाई जाती है, जानें शुभ मोहर्त

Govardhan Puja 2026: सनातन धर्म में पांच दिवसीय दीपोत्सव का चौथा दिन गोवर्धन पूजा (Govardhan Puja) के रूप में हर साल मनाया जाता है, जिसे कई स्थानों पर अन्नकूट (Annakut) भी कहा जाता है। यह त्योहार मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण, गोवर्धन पर्वत और गौ माता (गायों) के प्रति आभार व्यक्त करने का त्योहार है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र के अहंकार को चूर कर ब्रजवासियों और पशु-पक्षियों की अतिवृष्टि से रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था। आइए जानते हैं गोवर्धन पूजा 2026 की सही डेट, पूजन का शुभ मुहूर्त, घर पर पूजा करने की आसान विधि और इसका धार्मिक व व्यावहारिक महत्व। Govardhan Puja 2026: डेट, शुभ मुहूर्त और पंचांग डिटेल्स गोवर्धन पूजा 2026 से जुड़ी सभी मुख्य डेट्स और शुभ मुहूर्त के बारे में जानने के लिए छात्र यहां नीचे दी गई टेबल को देख सकते हैं। साथ ही, कार्तिक डेट और मुहूर्त के बारे में यहां से जानें।

इवेंट डेट और टाइम गोवर्धन पूजा की डेट 10 नवंबर 2026 (मंगलवार) कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा डेट प्रारंभ 9 नवंबर 2026, दोपहर 12:31 बजे से कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा डेट समाप्त 10 नवंबर 2026, दोपहर 02:00 बजे तक प्रातःकाल पूजा शुभ मुहूर्त सुबह 06:40 बजे से 08:50 बजे तक (अवधि: 2 घंटे 10 मिनट) सायंकाल (प्रदोष काल) पूजा मुहूर्त दोपहर 03:25 बजे से शाम 05:35 बजे तक मुख्य देवता भगवान श्री कृष्ण (गिरिधारी), गोवर्धन पर्वत और गौ माता गोवर्धन पूजा कैसे मनाई जाती है? गोवर्धन पूजा के दिन घर के आंगन या मुख्य द्वार के पास शुद्ध वातावरण में पूजा करने का विधान है। आप नीचे दी गई आसान स्टेप्स से घर पर पूजा कर सकते हैं: 1. गोबर से गोवर्धन पर्वत का निर्माण सुबह स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें।

घर के खुले आंगन या मुख्य द्वार के पास गाय के ताजा गोबर से लेटे हुए मानव रूप में गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाएं।

इस आकृति की नाभि के स्थान पर एक छोटी कटोरी या मिट्टी का दीपक रखने की जगह बनाएं।