SBI Clerk Result 2026: एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट कब आएगा?, sbi.bank.in पर मिलेगा Direct Link

SBI Clerk Prelims Result 2026: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) जल्द ही क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर सकता है। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा में भाग लिया था, वे अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर चेक कर सकेंगे। यह परीक्षा 7,680 रेगुलर पदों पर भर्ती के लिए 26 और 27 सितंबर 2026 को आयोजित की गई थी।

SBI Clerk Prelims Result 2026 कब आएगा?

एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना क्वालिफिकेशन स्टेटस चेक कर सकेंगे। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, नतीजे नवंबर 2026 में किसी भी समय जारी किए जा सकते हैं।एसबीआई की ओर से रिजल्ट PDF फॉर्मेट में जारी किया जाएगा। इस PDF में मेन्स परीक्षा के लिए सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए होंगे। अभ्यर्थी PDF डाउनलोड करके उसमें अपना रोल नंबर सर्च कर सकेंगे।