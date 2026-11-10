भारत का इकलौता ‘आग का पहाड़’, जहां इंसानों का जाना है मना

दुनिया में बहुत-से एक्टिव ज्वालामुखी हैं, जो कि लावा उगलते हैं। आपने ऐसे बहुत-से ज्वालामुखियों के बारे में पढ़ा और सुना होगा। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ज्वालामुखी ऐसा भी है, जिसे ‘आग का पहाड़’ भी कहा जाता है, जो कि आज भी एक्टिव है और इससे आग व धुआं निकलता रहता है। इस वजह से इसके आसपास इंसानों का आना-जाना मना है। इस लेख में हम इस बारे में विस्तार से जानेंगे। कौन-सा एक्टिव ज्वालामुखी है भारत के प्राकृतिक अजूबों में कई ऐसी जगहें हैं, जिनके बारे में आम लोगों को बहुत कम जानकारी है। इन्हीं में से एक है 'बैरेन द्वीप', जो न केवल भारत का, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखीहै। यह जगह प्रकृति की शक्तियों का एक जीवंत उदाहरण है। भौगोलिक स्थिति और भूगर्भीय महत्त्व बैरेन द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। यह अंडमान सागर में राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 140 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में स्थित है। भूवैज्ञानिक लिहाज से, यह उस बड़ी ज्वालामुखीय बेल्ट का हिस्सा है, जो इंडोनेशिया के सुमात्रा से लेकर म्यांमार तक फैली हुई है। इंडियन प्लेट और बर्मीज प्लेट के आपस में टकराने के कारण इस क्षेत्र में अधिक भूगर्भीय दबाव बनता है, जो ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलता है।

क्या है नाम का मतलब और क्यों रहता है खाली अंग्रेजी शब्द 'Barren' का अर्थ होता है 'बंजर' या 'सूखा'। अपने नाम के अनुसार ही यह द्वीप पूरी तरह से वीरान है। यहां इंसानों की कोई आबादी नहीं है। लगातार होने वाले ज्वालामुखीय विस्फोटों, उबलते लावे, जहरीली गैसों और उड़ती राख के कारण यहां इंसानों का रहना पूरी तरह से मुमकीन नहीं है। यह द्वीप करीब 3 किलोमीटर के दायरे में फैला है और इसके क्रेटर की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 354 मीटर है। क्या है विस्फोटों का इतिहास बैरेन द्वीप के ज्वालामुखी के फटने का पहला प्रमाणित और लिखित रिकॉर्ड साल 1787 में मिलता है। इसके बाद यह कई दशकों तक शांत रहा, जिससे कई वैज्ञानिकों ने Extinct मान लिया था। लेकिन, लगभग 150 साल शांत रहने के बाद 1991 में यह अचानक फिर से फट पड़ा। इसके बाद 1995, 2005, 2017 और हाल के सालों में भी इसमें विस्फोट दर्ज किए गए हैं। आज भी इसके क्रेटर से अक्सर धुआं, राख और लाल उबलता हुआ लावा निकलता हुआ देखा जा सकता है, जो इसे भारत के नक्शे पर एक 'जीवित आग के पहाड़' का दर्जा देता है।