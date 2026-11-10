Bank Holiday on Bhai Dooj: भाई दूज के दिन क्या खुले हैं बैंक या रहेगी छुट्टी? जानिए राज्यों के अनुसार आरबीआई की हॉलिडे लिस्ट
Bhai Dooj Bank Holiday List: भाई दूज के पावन अवसर पर आरबीआई की हॉलिडे लिस्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत कुछ चुनिंदा राज्यों में बैंक बंद रहते हैं, जबकि नेट बैंकिंग और यूपीआई जैसी डिजिटल सेवाएं पूरी तरह चालू रहती हैं।
Bank Holiday on Bhai Dooj: दिवाली के महापर्व के बाद भाई-बहन के अटूट प्रेम और स्नेह का प्रतीक भाई दूज (Bhai Dooj) का त्योहार देशभर में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस पावन मौके पर यदि आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है, जैसे चेक क्लियरेंस, कैश जमा करना या अन्य किसी कागजी कार्रवाई के लिए बैंक शाखा जाना है, तो घर से निकलने से पहले यह जान लेना बेहद जरूरी है कि आपके शहर में बैंक खुले हैं या नहीं।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार, भाई दूज के मौके पर देश के सभी राज्यों में एक साथ बैंक बंद नहीं रहते, बल्कि यह छुट्टी क्षेत्रीय और राज्य-लेवल त्योहारों के आधार पर निर्धारित होता है। आइए जानते हैं कि किन-किन राज्यों और शहरों में बैंकों की छुट्टी रहेगी और डिजिटल सेवाओं का क्या हाल रहेगा।
Are Banks Open on Bhai Dooj: राज्य-वार बैंक छुट्टियों से जुड़ी टेबल
आरबीआई के निर्देशों और क्षेत्रीय छुट्टियों के अंदर भाई दूज के अवसर पर प्रमुख राज्यों और शहरों में बैंक की स्थिति के बारे में जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें।
|
राज्य / क्षेत्र
|
बैंक खुले हैं या बंद?
|
मुख्य शहर / कारण
|
उत्तर प्रदेश
|
बंद
|
लखनऊ, कानपुर और अन्य शहर (भाई दूज / चित्रगुप्त जयंती)
|
पश्चिम बंगाल
|
बंद
|
कोलकाता (भ्रातृद्वितीया / भाई दूज)
|
हिमाचल प्रदेश
|
बंद
|
शिमला और आसपास के क्षेत्र
|
सिक्किम
|
बंद
|
गंगटोक
|
मणिपुर
|
बंद
|
इम्फाल
|
अन्य शेष राज्य
|
खुले हैं
|
दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान आदि राज्यों में सामान्य कामकाज जारी रहेगा
क्या ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं चालू रहेंगी?
यदि आपके राज्य में भाई दूज के अवसर पर बैंक की भौतिक शाखा (Physical Branch) बंद है, तो भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है:
- नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग: बैंक के आधिकारिक मोबाइल ऐप्स और पोर्टल 24x7 काम करते रहेंगे।
- यूपीआई (UPI) ट्रांजैक्शन: Google Pay, PhonePe, Paytm या सीधे बैंक ऐप के जरिए किए जाने वाले डिजिटल भुगतान पूरी तरह सुचारू रहेंगे।
- एटीएम सेवाएं (ATMs): नकदी की आवश्यकता के लिए एटीएम मशीनें हमेशा की तरह खुली रहेंगी और आप कैश विड्रॉल कर सकेंगे।
Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Government Jobs, Current Affairs, General Knowledge, News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership of Jagran Josh.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.