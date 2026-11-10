UPSSSC Inter Level Syllabus 2026: यूपी इंटर लेवल एग्जाम पैटर्न और सब्जेक्ट वाइज टॉपिक
UPSSSC Inter Level Syllabus 2026: यूपीएसएसएससी इंटर लेवल सिलेबस 2026 में जीके, डेटा इंटरप्रिटेशन, जनरल हिंदी, कंप्यूटर और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आदि शामिल है। उम्मीदवार सब्जेक्ट वाइज टॉपिक आगे लेख में समझ सकते हैं।
UPSSSC Inter Level Syllabus 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) की ओर से इंटरमीडिएट स्तर के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। इस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए UPSSSC Inter Level Syllabus 2026 और एग्जाम पैटर्न की जानकारी होना बेहद जरूरी है। आयोग द्वारा आयोजित मुख्य लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारी करनी होगी।
इस परीक्षा में सामान्य ज्ञान, हिंदी, गणित, रीजनिंग, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी और उत्तर प्रदेश से संबंधित विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। उम्मीदवार यहां परीक्षा का पैटर्न, विषयवार सिलेबस और महत्वपूर्ण टॉपिक्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
UPSSSC Inter Level Syllabus & Exam Pattern 2026
उम्मीदवार यूपीएसएसएससी इंटर लेवल सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, सवालों की संख्या, कुल मार्क्स और मार्किंग स्कीम समझ सकते हैं।
|
परीक्षा का नाम
|
यूपीएसएसएससी इंटर लेवल मुख्य परीक्षा 2026
|
परीक्षा मोड
|
वस्तुनिष्ठ प्रकार के, बहुविकल्पीय प्रश्न
|
कुल सवाल
|
100
|
कुल मार्क
|
100
|
अवधि
|
2 घंटे (120 मिनट)
|
प्रति प्रश्न अंक
|
1 अंक
|
नकारात्मक अंकन
|
हर गलत जवाब के लिए 1/4 मार्क
|
परीक्षा भाग
|
3
UPSSSC Inter Level Syllabus 2026: विषयवार मार्क्स
नीचे दिए टेबल में इंटर लेवल सिलेबस 2026 का विषयवार मार्क्स देख सकते हैं:
|
भाग
|
विषय
|
प्रश्न
|
मार्क्स
|
भाग ---- पहला
|
भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन
|
5
|
5
|
भाग ---- पहला
|
भारतीय राजनीति और भारतीय संविधान
|
5
|
5
|
भाग ---- पहला
|
भारत और विश्व का भूगोल
|
5
|
5
|
भाग ---- पहला
|
भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास
|
5
|
5
|
भाग ---- पहला
|
ग्रामीण समाज और विकास
|
5
|
5
|
भाग ---- पहला
|
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएँ
|
5
|
5
|
भाग ---- पहला
|
विज्ञान और प्रौद्योगिकी
|
5
|
5
|
भाग ---- पहला
|
पर्यावरण पारिस्थितिकी और आपदा प्रबंधन
|
10
|
10
|
भाग ---- पहला
|
डेटा व्याख्या
|
10
|
10
|
भाग ---- पहला
|
सामान्य हिंदी
|
10
|
10
|
भाग 2
|
कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी
|
15
|
15
|
भाग 3
|
उत्तर प्रदेश से जुड़ी सामान्य जानकारी
|
20
|
20
|
कुल
|
-
|
100
|
100
UPSSSC Inter Level Syllabus 2026 Subject wise Topics
UPSSSC इंटर लेवल सिलेबस में इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स जैसे सब्जेक्ट शामिल हैं।
भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन
UPSSSC इंटर लेवल सिलेबस में भारतीय इतिहास के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलू शामिल हैं। भारतीय इतिहास विषय का पूरा सिलेबस नीचे दिया गया है।
-
भारतीय इतिहास के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलू
-
महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएँ और घटनाक्रम
-
भारतीय राष्ट्रवाद का उदय
-
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख चरण
-
महत्वपूर्ण नेता और स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान
-
स्वतंत्रता के लिए संघर्ष और स्वतंत्रता की प्राप्ति
भारतीय राजनीति और भारतीय संविधान
भारतीय राजनीति और संविधान के सिलेबस में भारतीय संविधान, पंचायती राज और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वगैरह जैसे सब्जेक्ट शामिल हैं।
-
भारत में संवैधानिक विकास सहित राजनीतिक व्यवस्था
-
भारतीय संविधान, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और शासन
-
पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन
-
सार्वजनिक नीति, आधिकारिक मुद्दे और सामुदायिक विकास
भारत और विश्व का भूगोल
UPSSSC इंटर लेवल ज्योग्राफी सब्जेक्ट का डिटेल्ड सिलेबस नीचे दिया गया है। कैंडिडेट इस स्कोरिंग सब्जेक्ट की तैयारी के लिए सिलेबस देख सकते हैं,
-
भारत का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल
-
कृषि, बागवानी, वानिकी और पशुपालन
-
जनसंख्या और शहरीकरण पैटर्न
-
भारत के भूगोल के अंतर्गत स्मार्ट शहर और स्मार्ट गाँव
-
दुनिया के भूगोल के बारे में सामान्य जानकारी।
भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास
इंडियन इकॉनमी और सोशल डेवलपमेंट सब्जेक्ट में इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग, नीति आयोग का रोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वगैरह जैसे चैप्टर शामिल हैं। डिटेल्ड सिलेबस नीचे दिया गया है।
-
भारत में आर्थिक नियोजन: उद्देश्य और उपलब्धियाँ
-
नीति आयोग की भूमिका और सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)
-
सरकारी बजट और वित्तीय प्रणाली के घटक
-
भारत में कृषि, उद्योग और व्यापार एवं वाणिज्य का विकास
-
आज़ादी के बाद भारत में भूमि सुधार
-
ग्लोबलाइज़ेशन और लिबरलाइज़ेशन के असर; इंडस्ट्रियल पॉलिसी में बदलाव और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर उनका असर
-
बुनियादी ढांचा: बिजली, बंदरगाह, सड़कें, हवाई अड्डे और रेलवे
ग्रामीण समाज और विकास
रूरल सोसाइटी एंड डेवलपमेंट सब्जेक्ट में रूरल डेवलपमेंट और लैंड रिफॉर्म, रूरल डेवलपमेंट रिसर्च सिस्टम वगैरह जैसे टॉपिक शामिल हैं। डिटेल्ड सिलेबस नीचे देखा जा सकता है।
-
भारतीय संदर्भ में ग्रामीण विकास
-
ग्रामीण विकास कार्यक्रम, योजनाएँ और उनका प्रबंधन
-
ग्रामीण विकास अनुसंधान प्रणालियाँ
-
ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएँ और ग्रामीण सामाजिक विकास
-
ग्रामीण विकास और भूमि सुधार
-
ग्रामीण विकास से संबंधित केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएँ
परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए नेशनल और इंटरनेशनल महत्व की घटनाओं की तैयारी करना ज़रूरी है। कैंडिडेट्स को नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पर हाल की घटनाओं की जानकारी होनी चाहिए।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी
साइंस और टेक्नोलॉजी में साइंस और टेक्नोलॉजी में भारतीयों की उपलब्धियां, स्पेस टेक्नोलॉजी में जागरूकता वगैरह जैसे टॉपिक शामिल हैं।
-
भारत की साइंस और टेक्नोलॉजी पॉलिसी; रोज़मर्रा की ज़िंदगी, डेवलपमेंट और नेशनल सिक्योरिटी में इस्तेमाल
-
विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ
-
टेक्नोलॉजी का स्वदेशीकरण और नई टेक्नोलॉजी का विकास, जिसमें आपसी फ़ायदेमंद और तकनीकी रूप से उपयोगी टेक्नोलॉजी शामिल हों।
-
स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, एनर्जी सोर्स, नैनो टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में जागरूकता
-
बौद्धिक संपदा अधिकारों और डिजिटल अधिकारों से संबंधित मुद्दे
पर्यावरण पारिस्थितिकी और आपदा प्रबंधन
एनवायर्नमेंटल इकोलॉजी और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए UPSSSC इंटर लेवल सिलेबस नीचे दिया गया है। सिलेबस में डिजास्टर मिटिगेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायर्नमेंटल पॉल्यूशन और डिग्रेडेशन वगैरह जैसे टॉपिक शामिल हैं।
-
पर्यावरण सुरक्षा और इकोसिस्टम, वन्यजीव संरक्षण और बायोडायवर्सिटी पर सामान्य मुद्दे
-
पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, पर्यावरण प्रभाव आकलन और जलवायु परिवर्तन
-
भारत में डिज़ास्टर मिटिगेशन और डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक नॉन-ट्रेडिशनल सिक्योरिटी और सेफ्टी चैलेंज के तौर पर
-
आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, NDMA, SDMA, NDRF और SDRF, और आपदा प्रबंधन में काम करने वाली एजेंसियां
-
ग्लोबल लेवल पर डिज़ास्टर मिटिगेशन और मैनेजमेंट में कोशिशें और उपलब्धियां
डेटा व्याख्या
डेटा इंटरप्रिटेशन सिलेबस में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ग्राफ और डायग्राम वगैरह शामिल हैं।
-
डेटा की व्याख्या और विश्लेषण
-
सांख्यिकीय विश्लेषण
-
ग्राफ़ और डायग्राम: स्टैटिस्टिकल और ग्राफ़िकल फ़ॉर्म में दी गई जानकारी से आम नतीजे निकालना
सामान्य हिंदी
सामान्य हिंदी पाठ्यक्रम में शब्द शुद्धि, सन्धि एवं सन्धि विच्छेद आदि विषय शामिल हैं। विस्तृत पाठ्यक्रम नीचे दिया गया है।
-
शासकीय, अर्धशासकीय, व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक समस्याओं के समाधान हेतु संबंधित पत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना एवं विनिर्देश संबंधी प्रश्न
-
वर्ण एवं ध्वनि विचार: उच्चारण, लेखन, स्वर, व्यंजन, मात्रा-गणना और प्रयोग, शब्दावली का वर्गीकरण
-
शब्द रचना: सन्धि एवं सन्धि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय
-
शब्द प्रकार: (क) तत्सम, अर्धतत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी; (ख) संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय
-
शब्द ज्ञान: पर्यायवाची, विलोम, शब्द युग्मों का अर्थ भेद, वाक्यांशों के लिए सार्थक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, समानार्थी शब्द, उपयुक्त शब्द चयन, सम्बन्धवाची शब्दावली
-
शब्द शुद्धि
-
व्याकरणिक कोटियां: परसर्ग, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति, पक्ष, वाच्य
-
वाक्य रचना, प्रकार-भेद, संयुक्त, मिश्र, वाक्य शुद्धि
-
विराम चिह्नों का प्रयोग
-
मुहावरे / लोकोक्तियाँ
कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी
कंप्यूटर और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड वाइड वेब, IT गैजेट्स और उनके एप्लीकेशन शामिल हैं। डिटेल्ड सिलेबस नीचे दिया गया है।
-
कंप्यूटर, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब (WWW) का इतिहास, परिचय और इस्तेमाल
-
हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, और इनपुट और आउटपुट डिवाइस से जुड़ी सामान्य जानकारी
-
इंटरनेट प्रोटोकॉल (आईपी) पता
-
IT गैजेट और उनके एप्लीकेशन
-
ई-मेल आईडी बनाना और ई-मेल का इस्तेमाल करना
-
प्रिंटर, टैबलेट और मोबाइल का संचालन
-
वर्ड प्रोसेसिंग (MS-Word) और एक्सेल प्रोसेसिंग (MS-Excel) के ज़रूरी एलिमेंट्स
-
ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग और ई-गवर्नेंस
-
डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग
-
भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा
-
कंप्यूटर और IT में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और इनोवेशन: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और इस फील्ड में भारत की उपलब्धियां।
उत्तर प्रदेश से जुड़ी सामान्य जानकारी
उत्तर प्रदेश से जुड़ी जनरल जानकारी से भी सवाल पूछे जाएंगे। कैंडिडेट डिटेल्ड सिलेबस देख सकते हैं और इसकी तैयारी कर सकते हैं।
-
उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्यौहार, लोक नृत्य और साहित्य
-
क्षेत्रीय भाषाएँ, विरासत, सामाजिक रीति-रिवाज और पर्यटन
-
भौगोलिक परिदृश्य और पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, जंगल, वन्यजीव, खदानें और खनिज
-
अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय और रोजगार
-
राजनीति और प्रशासन
-
उत्तर प्रदेश की अलग-अलग फील्ड में मौजूदा घटनाएँ और उपलब्धियाँ
UPSSSC Inter Level Recruitment 2026: यूपी इंटर लेवल के 1784 पदों पर भर्ती नोटिफिकेशन जारी, 10 नवंबर से करें आवेदन
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.