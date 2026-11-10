BSF Tradesman Exam Date 2026: बीएसएफ ट्रेड्समैन एग्जाम शेड्यूल जारी, एडमिट कार्ड की डिटेल जानें

BSF Tradesman Exam Date 2026: बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) ने ट्रेड्समैन एग्जाम डेट 2026 का शेड्यूल जारी किया है। इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शेड्यूल जारी किया गया है। जारी कार्यक्रम के अनुसार, बीएसएफ ट्रेड्समैन परीक्षा का आयोजन 2 दिसंबर 2026 को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में किया जाएगा। वहीं, परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड 17 नवंबर 2026 से आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल्स की मदद से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से संबंधित सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए बीएसएफ की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। BSF Tradesman Exam Date 2026 बीएसएफ ट्रेड्समैन भर्ती के तहत विभिन्न ट्रेडों में योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाना है। भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत लिखित परीक्षा यानी सीबीटी का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा 2 दिसंबर 2026 को निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों को परीक्षा की तैयारी के लिए अब कम समय शेष है, इसलिए उन्हें अपने रिवीजन और मॉक टेस्ट पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

BSF Tradesman Admit Card 2026 कब होगा जारी? बीएसएफ ट्रेड्समैन परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड 17 नवंबर 2026 से जारी किए जाएंगे। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल की सहायता से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, परीक्षा की तारीख, समय और अन्य जरूरी दिशा-निर्देश दिए होंगे। ध्यान रखें कि परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के बिना प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसलिए उम्मीदवार परीक्षा से पहले इसका प्रिंटआउट अवश्य निकाल लें। BSF Tradesman Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें? उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। 1. सबसे पहले बीएसएफ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। 2. होम पेज पर Recruitment सेक्शन पर क्लिक करें। 3. BSF Tradesman Admit Card 2026 के लिंक को खोलें। 4. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।