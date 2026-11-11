IND vs NZ ODI: आखिरी दो वनडे से बाहर हुए ये तीन दिग्गज, शामिल किए गए ये खिलाड़ी
IND vs NZ: कप्तान शुभमन गिल, केएल राहुल और अंशुल कंबोज को वनडे टीम से रिलीज किया गया है। ये तीनों खिलाड़ी अब टेस्ट सीरीज की तैयारियों में जुटेंगे। गिल की गैरमौजूदगी में श्रेयस अय्यर टीम की कमान संभालेंगे।
IND vs NZ 4th & 5th ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज के बाकी दो मुकाबलों में टीम इंडिया बदले हुए अंदाज में नजर आएगी। हैमिल्टन में खेला गया तीसरा वनडे बारिश के कारण रद्द होने से सीरीज का रोमांच थोड़ा फीका जरूर पड़ा, लेकिन अब सबकी निगाहें बे ओवल में होने वाले आखिरी दो मैचों पर हैं। इन मुकाबलों से पहले टीम इंडिया में बड़ा बदलाव हुआ है। नियमित कप्तान शुभमन गिल, केएल राहुल और तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज को टीम से बाहर कर दिया गया है। ऐसे में अब कप्तानी की जिम्मेदारी श्रेयस अय्यर संभालेंगे। वहीं, कुछ नए खिलाड़ियों को भी टीम में जगह मिली है।
टेस्ट सीरीज के लिए बाहर हुए गिल
भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ 19 नवंबर से टेस्ट सीरीज खेलनी है। इसी को देखते हुए शुभमन गिल, केएल राहुल और अंशुल कंबोज को वनडे टीम से रिलीज किया गया है। ये तीनों खिलाड़ी अब टेस्ट सीरीज की तैयारियों में जुटेंगे। गिल की गैरमौजूदगी में श्रेयस अय्यर टीम की कमान संभालेंगे।
टीम में हुए इस बदलाव के बाद बाकी बचे दोनों वनडे मुकाबलों के लिए अलग टीम चुनी गई है। चयनकर्ताओं ने युवा खिलाड़ियों को मौका देने के साथ टीम के विकल्पों को भी मजबूत करने की कोशिश की है।
तिलक और ईशान किशन की टीम में वापसी
गिल, राहुल और कंबोज की जगह टीम में तिलक वर्मा, ईशान किशन, कुमार कुशाग्र और यश ठाकुर को शामिल किया गया है। तिलक वर्मा के लिए यह मौका काफी अहम होगा। उन्होंने आखिरी बार 2025 में भारत के लिए वनडे मुकाबला खेला था। अब न्यूजीलैंड के खिलाफ उनके पास एक बार फिर अपनी जगह मजबूत करने का मौका होगा।
वहीं, ईशान किशन और कुमार कुशाग्र के शामिल होने से टीम के पास विकेटकीपिंग के दो विकल्प होंगे। तेज गेंदबाजी में अंशुल कंबोज की जगह यश ठाकुर को मौका दिया गया है।
चौथे वनडे के लिए भारतीय टीम
श्रेयस अय्यर (C), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, नमन धीर, ऋतुराज गायकवाड़, अक्षर पटेल, ईशान किशन (WK), कुमार कुशाग्र (WK), आकिब नबी डार, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर और कुलदीप यादव।
चौथा वनडे कहां और कैसे देखें लाइव?
भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथे वनडे मुकाबले का लाइव प्रसारण टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर किया जाएगा। वहीं, मोबाइल और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग Sony LIV ऐप पर उपलब्ध होगी। दर्शक अपनी पसंद के मुताबिक हिंदी और अंग्रेजी कमेंट्री के साथ मुकाबले का आनंद ले सकेंगे।
चौथे वनडे के लिए न्यूजीलैंड की टीम
फिन एलन, विल यंग, माइकल ब्रेसवेल, निक केली, मिचेल सैंटनर (कप्तान), डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, मिचेल हे (विकेटकीपर), टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), क्रिस्टियन क्लार्क, जैकब डफी, मैथ्यू फिशर, मैट हेनरी और काइल जैमीसन।
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