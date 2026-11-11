CRPF Constable Salary 2026: इन हैंड सैलरी, पे स्केल, मिलने वाले लाभ और भत्ते

CRPF Constable Salary 2026: सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फ़ोर्स (CRPF) पूरे भारत में टैलेंटेड खिलाड़ियों के लिए एक शानदार करियर का मौका देता है। हर साल, CRPF अपने स्पोर्ट्स कोटे के ज़रिए कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) की पोस्ट के लिए बेहतरीन एथलीटों की भर्ती करता है। एक अच्छी सरकारी नौकरी के साथ, चुने गए उम्मीदवारों को अच्छी सैलरी, अलाउंस और दूसरे फ़ायदे मिलते हैं। सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फ़ोर्स (CRPF) ने खिलाड़ियों के लिए भर्ती निकाली है, और कई उम्मीदवार अप्लाई करने से पहले CRPF कांस्टेबल सैलरी 2026 जानना चाहते हैं। एक कांस्टेबल (GD) को 7वें पे कमीशन के तहत लेवल 3 का पे स्केल मिलता है, साथ ही DA, HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और दूसरे फ़ायदे भी मिलते हैं। इस आर्टिकल में, हम CRPF कांस्टेबल सैलरी 2026 के बारे में डिटेल में बताते हैं, जिसमें पे लेवल, बेसिक पे, अलाउंस, डिडक्शन और करियर ग्रोथ शामिल हैं। इस नौकरी में आप असल में कितना कमा सकते हैं, यह जानने के लिए आगे पढ़ें।

CRPF Constable Salary Structure 2026 CRPF की सैलरी सिर्फ़ बेसिक पे नहीं है। इसमें डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और कई फोर्स-स्पेसिफिक अलाउंस शामिल हैं। यह सेक्शन हर हिस्से को समझाता है, जिसमें एक सैंपल कैलकुलेशन भी है ताकि उम्मीदवार अपनी महीने की कमाई का अंदाज़ा लगा सकें। CRPF Constable Salary 2026 CRPF स्पोर्ट्स कोटा भर्ती उन एथलीटों के लिए है जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर मेडल जीते हैं। चुने गए उम्मीदवार फोर्स में कांस्टेबल (GD) के तौर पर शामिल होते हैं और उन्हें 7th Pay Commission के तहत सैलरी मिलती है। नीचे दी गई टेबल में एक नज़र में ज़रूरी जानकारी दी गई है। विवरण जानकारी संचालन निकाय केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) मंत्रालय गृह मंत्रालय, भारत सरकार भर्ती का प्रकार खेल कोटा पोस्ट नाम कांस्टेबल (General Duty) वेतन स्तर स्तर 3 (7 CPC) वेतनमान ₹21,700 – ₹69,100 प्रति माह वेतन घटक मूल वेतन, डीए, एचआरए, परिवहन भत्ता, जोखिम और अन्य भत्ते चयन प्रक्रिया स्पोर्ट्स अचीवमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST), ट्रायल टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नौकरी का स्थान भारत आधिकारिक वेबसाइट crpf.gov.in

CRPF Constable Pay Scale and Basic Pay 2026 2026 के नोटिफिकेशन में दो पोस्ट शामिल हैं, इसलिए दोनों नीचे दिखाए गए हैं। कांस्टेबल (GD) को लेवल 3 में ₹21,700–₹69,100 के पे स्केल के साथ रखा गया है, और हेड कांस्टेबल (GD) को लेवल 4 में ₹25,500–₹81,100 के पे स्केल के साथ रखा गया है। शुरुआती बेसिक पे हर स्केल में सबसे कम होती है। यह टेबल किसी बड़े शहर में पोस्टेड कैंडिडेट की अनुमानित सैलरी बताती है। सही रकम आपकी पोस्टिंग और लागू अलाउंस नियमों पर निर्भर करती है। सैलरी कांस्टेबल (जीडी) हेड कांस्टेबल (जीडी) मूल वेतन ₹21,700 ₹25,500 डीए (60%) ₹13,020 ₹15,300 एचआरए (लगभग 30%) ₹6,510 ₹7,650 ट्रांसपोर्ट अलाउंस + उस पर DA ₹5,760 ₹5,760 सकल वेतन (लगभग) ₹46,990 ₹54,210 NPS कटौती (बेसिक + DA का 10%) ₹3,472 ₹4,080 इन-हैंड (लगभग, दूसरी कटौतियों से पहले) ₹43,500 ₹50,100