RRB NTPC UG Recruitment 2026: हाथ से न जाने दें यह सुनहरा मौका! कल है RRB NTPC के 1688 पदों पर अप्लाई करने की लास्ट डेट

RRB NTPC UG Recruitment 2026: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट rrb.indianrailways.gov.in पर दिनांक 15 अक्टूबर 2026 को विज्ञापन संख्या सीईएन 07/2026 के तहत नॉन पापुलर टेक्निकल कैटेगरी (NTPC) अंडरग्रेजुएट (UG) के कुल 1688 पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेंस क्लर्क के रिक्त पदों को भरा जाना है। इसके लिए उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं की मार्कशीट होना अनिवार्य है।

आरआरबी एनटीपीसी यूजी पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 अक्टूबर 2026 से शुरू हो चुके हैं और कल यानी 13 नवंबर 2026 को इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि है और अंतिम तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

RRB NTPC UG Recruitment Apply Online

रेलवे में अंडरग्रेजुएट के कुल 1688 पोस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशिय वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी नीचे दिए गए लिंक से भी आवेदन कर सकते हैं। पदों पर सलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को अनुमानित सैलरी लेवल 2 और लेवल 3 (7वें सीपीसी) के तहत दी जाएगी।