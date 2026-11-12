PFRDA Grade A Mains Admit Card 2026: पीएफआरडीए ग्रेड A मेन्स एडमिट कार्ड pfrda.org.in जल्द, हॉल टिकट पीडीएफ
PFRDA Grade A Mains Admit Card 2026: पीएफआरडीए ग्रेड A एडमिट कार्ड 2026 जल्द जारी किया गया है। मेन्स एग्जाम 20 नवंबर को आयोजित होने जा रहा है। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवार मेन्स एग्जाम में शामिल हो सकेंगे।
PFRDA Grade A Mains Admit Card 2026: पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) मेन्स एग्जाम 20 नवंबर को आयोजित करने जा रहा है। PFRDA ने प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट 4 नवंबर को जारी किया था। फेज 1 को क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवार सिलेक्शन प्रोसेस के अगले स्टेज में शामिल होंगे। मेन्स एग्जाम में शामिल होने के लिए उम्मीदवार फिलहाल अपने एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। जो कि नवंबर के दूसरे हफ्ते में जारी किया जा सकता है।
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उम्मीदवारों के ग्रेड A मेन्स एडमिट कार्ड 2026 में सभी जरूरी डिटेल्स जैसे एग्जाम की डेट, एग्जाम सेंटर, टाइम आदि शामिल रहेंगी। नीचे दिए टेबल में जरूरी डिटेल्स देखें:
|
भर्ती प्राधिकरण
|
पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA)
|
पोस्ट
|
असिस्टेंट मैनेजर (Grade A)
|
विज्ञापन संख्या
|
03/2026
|
पीएफआरडीए ग्रेड A मेन्स एग्जाम 2026 डेट
|
20 नवंबर, 2026
|
एडमिट कार्ड
|
नवंबर के दूसरे हफ्ते में
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
pfrda.org.in
|
लॉगिन क्रेडेंशियल
|
रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड
PFRDA Grade A Mains Admit Card 2026 Download link
जिन उम्मीदवारों ने पीएफआरडीए ग्रेड A प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई किया था, उन्हें अब मेन्स एग्जाम में शामिल होना होगा। मेन्स एग्जाम 20 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। जिसके एडमिट कार्ड नवंबर के दूसरे हफ्ते में ऑफिशियल वेबसाइट pfrda.org.in पर जारी किए जाएंगे। उम्मीदवारों को कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए Registration no, Roll.no और Password दर्ज करना होगा।
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PFRDA ग्रेड A रिजल्ट 2026
PFRDA Grade A Mains Admit Card 2026 डाउनलोड कैसे करें?
उम्मीदवार पीएफआरडीए ग्रेड A मेन्स एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप फॉलो करें:
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट pfrda.org.in पर जाएं।
स्टेप 2 होम पेज पर, Latest Update पर जाएं।
स्टेप 3 अब “Recruitment of Officer Grade 'A' (Assistant Manager)-2026 - Call Letter for Online Phase-II Examination” पर क्लिक करें।
स्टेप 4 अपना Registration No / Roll No. and Password / DOB(DD-MM-YY) दर्ज करें।
स्टेप 5 लॉगिन करने के बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।
स्टेप 6 हॉल टिकट पीडीएफ डाउनलोड करना ना भूलें।
एग्जामिनेशन सेंटर में बिना एडमिट कार्ड के उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। हॉल टिकट में दी गई सभी डिटेल्स को उम्मीदवारों को ध्यान से देखने की सलाह दी जाती है।
Executive - Editorial
Priyanka Pal is an accomplished Education Journalist with over 3.5 years of experience covering government jobs, recruitment notifications, board results, competitive examinations, and education-related news. She currently works with Jagran Josh, where she specializes in reporting on major recruitment and examination updates related to SSC, UPSC, BPSC, UPPSC, Railways, Banking, Defence and other government sectors.
Holding a Bachelor's degree in Journalism & Mass Communication from Ramlal Anand College (DU), Priyanka combines strong journalistic skills with a deep understanding of the education. She completed her schooling under the CBSE Board, where she developed a keen interest in writing and communication.
Priyanka has built expertise in creating accurate, reader-focused, and informative content that helps aspirants stay updated with the latest opportunities and examination developments. Her goal is to deliver content that not only informs but also empowers and inspires readers to achieve their academic and career aspirations.