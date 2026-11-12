IBPS PO Mains Result 2026: आईबीपीएस पीओ मेन्स रिजल्ट जल्द जारी, ये रहे डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स

IBPS PO Mains Result 2026: बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) जल्द अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रोबेशनरी ऑफिसर/मैनेजमेंट ट्रेनी XVI की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट 2026 जारी करेगा। इसका एग्जाम 04 अक्टूबर 2026 को देश के अलग-अलग निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया गया था। आईबपीएस पीओ रिक्रूटमेंट एग्जाम के माध्यम से कुल 7565 रिक्त पदों को भरना चाहता है। इन पदों के चयन में ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा, ऑनलाइन मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू शामिल है।

आईबीपीएस पीओ के मुख्य एग्जाम में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

IBPS PO Mains Result 2026 Download Link

आईबीपीएस प्रोबेशनरी ऑफिसर की मेन्स परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद डाउनलोड लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। लिंक नीचे टेबल में भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि रिजल्ट 2026 की PDF डाउनलोड करने के बाद इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक करें। गलती या त्रुटि पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।