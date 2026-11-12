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AAI JE Civil 2nd Phase Result 2026: AAI जूनियर एग्जीक्यूटिव सेकंड फेज वेरिफिकेशन लिस्ट और कट-ऑफ जारी, ऐसे करें डाउनलोड

By Farhan Khan
Last Updated: Nov 12, 2026, 16:54 IST

AAI JE Civil 2nd Phase Result 2026: एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर 12 नवंबर 2026 को विज्ञापन संख्या 09/2025/CHQ के तहत जूनियर एग्जीक्यूटिव (सिविल इंजीनियरिंग) सेकंड फेज वेरिफिकेशन लिस्ट और कट-ऑफ मार्क्स जारी कर दिए हैं। आवेदन करने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर एप्लिकेशन की सेकंड फेज की वेरिफिकेशन लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। 

AAI JE Civil 2nd Phase Result 2026
AAI JE Civil 2nd Phase Result 2026

AAI JE Civil 2nd Phase Result 2026: एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने दिनांक 12 नवंबर 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट aai.aero पर विज्ञापन संख्या 09/2025/CHQ के तहत जूनियर एग्जीक्यूटिव (JE) (सिविल इंजीनियरिंग) एप्लीकेशन के सेकंड फेज के लिए वेरिफिकेशन लिस्ट और कट-ऑफ अंक जारी कर दिए हैं। सलेक्शन नोटिस 10 नवंबर 2026 को जारी किया गया था। एएआई जूनियर एग्जीक्यूटिव के कुल 199 रिक्त पदों को भरना चाहता है। इन पदों के सलेक्शन में GATE स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग, एप्लीकेशन/डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल फिटनेस और फाइनल मेरिट लिस्ट शामिल है। 

AAI JE Civil 2nd Phase Result 2026 Download Link  

एएआई जूनियर एग्जीक्यूटिव सेकंड फेज वेरिफिकेशन लिस्ट और कट-ऑफ डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक से भी वेरिफिकेशन लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड फेज में सलेक्शन GATE 2023, GATE 2024 और GATE 2025 स्कोर के आधार पर किया गया है। 

एएआई जूनियर एग्जीक्यूटिव सेकंड फेज वेरिफिकेशन लिस्ट 2026 डाउनलोड लिंक 

क्लिक करें 

AAI JE Civil 2nd Phase Result 2026 - हाइलाइट्स

एएआई जेई सिविल एप्लीकेशन के सेकंड फेज के लिए वेरिफिकेशन लिस्ट में सलेक्टिड कैंडिडेट्स के रोल नंबर दिए गए हैं। उम्मीदवार Ctrl+F का उपयोग करके लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स नीचे टेबल में दी गई है।

भर्ती प्राधिकरण का नाम 

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI)

पद का नाम 

जूनियर एग्जीक्यूटिव (JE) (सिविल इंजीनियरिंग)

विज्ञापन संख्या 

09/2025/CHQ 

रिक्त पद 

199 

सलेक्शन प्रोसेस 

GATE स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग, एप्लीकेशन/डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल फिटनेस और फाइनल मेरिट लिस्ट

सेकंड फेज वेरिफिकेशन लिस्ट 2026 

जारी

कट-ऑफ 2026 

जारी 

ऑफिशियल वेबसाइट 

aai.aero

AAI Junior Executive Civil 2nd Phase Shortlisted Candidates List 2026 डाउनलोड कैसे करें? 

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जूनियर एग्जीक्यूटिव सेकंड फेज वेरिफिकेशन लिस्ट डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थी नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। 

  • सबसे पहले एएआई की ऑफिशियल वेबसाइट aai.aero पर जाएं। 

  • होम पेज पर जाएं और What’s New सेक्शन देखें। 

  • अब AAI JE Civil 2nd Phase Result 2026 पर क्लिक करें। 

  • रिजल्ट की PDF खुल जाएगी।

  • रिजल्ट डाउनलोड कर लें। 

  • Ctrl+F का उपयोग करके अपना नाम सर्च करें। 


Farhan Khan
Farhan Khan

Executive - Editorial

    Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.

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    First Published: Nov 12, 2026, 16:36 IST
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